Martín: "Encontrar sensaciones con el nuevo carenado ha sido crucial"

Jorge Martín ha vivido tres intensos días de pruebas en Sepang. El subcampeón del mundo de MotoGP del pasado año afrontaba los primeros test colectivos del pasado año con ganas, después de un test de Valencia que no le fue del todo bien, y teniendo que decidirse sobre las nuevas piezas creada por Ducati para la GP24, moto con la que cuentan en el equipo Pramac.

Y lo cierto es que el piloto español vivió en sus carnes la esencia de lo que es un test. El foco de atención estaba en el nuevo carenado y en el nuevo motor de los de Borgo Panigale. El martes, en la primera jornada, destacó que tenía alguna duda sobre el motor, aunque finalmente eligió la especificación de 2024 el miércoles, cuando también comentó que no tenía claro por qué carenado se decantaría. Finalmente, este jueves eligió de igual forma la novedosa unidad creada por Dall'Igna y su equipo, en un cierre de test en el que fue el segundo más rápido.

Así fue el cierre del Test de Malasia de MotoGP 2024: MotoGP Sepang Test día 3: Bagnaia exhibe galones y Márquez da un paso adelante

Tal y como se esperaba, los pilotos volaron en el arranque del Día 3, llamando a la puerta del 1:56, una franja que lograron alcanzar cuatro pilotos. Pecco Bagnaia comandó la clasificación, con un 1:56.682, mientras que Martín se quedó justo detrás, a 172 milésimas, en un 'time attack' que hizo con el nuevo carenado, y que le fue tan bien que le llevó a elegirlo.

Así lo explicó el madrileño tras el test en un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Me dieron un ultimátum de que hoy era el día para elegir. Encontrar ya las sensaciones hoy ha sido crucial, creo, porque si no seguramente hubiera elegido el antiguo. Pero creo que este carenado tiene potencial. Tenemos más carga aerodinámica, si sabes utilizarla te puede ayudar. Hay que entender hasta qué punto hay que moverse con el set-up para hacerlo funcionar, porque tampoco quiero perder la línea por la que íbamos".

"Más que probar cosas, no me gusta tocar la moto, porque sé lo que llevo y me gusta saber mi límite, hasta dónde puedo ir. Ayer empezamos a tocar el ángulo, poniendo la rueda más lejos, y no me gusta hacer estas cosas. Me bloqueé un poco", siguió Martín, analizando su propia filosofía.

"Hoy hemos salido con otro 'setting', no el mío de base, para ver si podemos hacer funcionar el carenado y me he encontrado más cómodo que con mi moto antigua. Creo que hemos dado un pasito. Ahora hay que ver en qué dirección ir, o si volver un poco a mi base, pero no creo que nos alejemos mucho más de ahí".

"Hemos ido bastante rápido, pero no solo yo. Estar debajo de 1:57 es un tiempo muy serio. Pero al final no es algo que me obsesione. Yo he hecho el 'time attack' para ver si el carenado tenía potencial de ir rápido. Lo he hecho sin expectativas, he intentado dar mi 100 por 100 y ha salido eso. Luego he vuelto a mi moto estándar y no he sido capaz de ir tan rápido. Con un 1:56 ya me puedo ir contento", continuó.

Así, Martín optó por centrarse únicamente en su trabajo, como ha hecho durante toda la semana, y no se fijó en el gran nivel de Bagnaia, su rival por la corona en la pasada campaña, aunque evidentemente no le sorprendió el registro del italiano: "En este test no me he centrado mucho en mirar a los otros pilotos. Al fin y al cabo estamos haciendo un trabajo diferente. Yo me he centrado en ver si el carenado me iba bien o me iba mal, me he centrado mucho en mí. He mejorado cada día y me centro en eso. Siempre va a haber pilotos rápidos y es lo que me hace mejorar, pero no me sorprende ver a Pecco primero".

En cuanto a su simulación de tanda larga, el de San Sebastián de los Reyes señaló que fue más rápida que en el gran premio que se disputó hace unos meses en Malasia: "Yo [en carrera] no bajé en ninguna vuelta de 1:59 y hoy las he hecho todas por debajo. Seguramente haya cuatro o cinco segundos de diferencia con la carrera. A pesar de que las condiciones eran las mismas, de temperatura y humedad, pero imagino que la goma en pista ayuda. Puede que sea por algo de moto, todos hemos dado un pasito".

"He empezado a tener un problema con la goma trasera a partir de la vuelta 5 o 6. Los últimos giros han sido complicados de hacer, así que también hay que analizarlo y ver si es una opción correr con esa goma cuando vengamos aquí", siguió.

En lo que sí se fijó Martín es en el paso adelante de Honda en este invierno, tras haber coincidido en pista con su nuevo piloto, Luca Marini: "La Honda corre mucho. En la recta han dado un paso. No sé qué problemas tienen, pero es interesante también que haya otras marcas, es normal que mejoren. Tenemos que ponernos las pilas".

Además, también respondió lo siguiente al ser preguntado por Acosta: "Está yendo rápido. Lleva muchos días, creo que tiene muy trallado el circuito ya. Pero era un poco lo que ya se esperaba, viendo los tiempos que hizo en el Shakedown. Sí que sorprende el ritmo, mantener esos tiempos no es fácil. Está haciendo un trabajo increíble". Y también habló de Márquez, que mejoró notablemente este jueves: "No he coincidido con él, pero está claro que ya está ahí, cerca de todos".

Finalmente, Martín hizo un repaso de su semana en Malasia: "Me quedo con haber trabajado bien. Todas las vueltas que he hecho han sido siempre en ritmo, no cortaba y volvía a tirar, me he visto constante durante todo el test. Haber decidido el motor y el carenado es lo que más tranquilo me deja. Volveremos a probar en Qatar, pero ya con las cosas más claras".