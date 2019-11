Márquez: “Me dolía todo el cuerpo, pero hoy Viñales era más rápido”

Sepang.- Márquez sufrió una fuerte caída en la Q2 del sábado, lo que le relegó a la 11ª posición de la parrilla, además de sufrir fuertes contusiones en hombros, brazos y, sobre todo, en las rodillas, que tenía lastimadas.

Sin embargo, el de Honda volvió a protagonizar una carrera increíble, remontando en la salida y situándose en zona de podio, certificando una vez más acabar entre los dos primeros puestos, como ha hecho en todas las carreras de la temporada en las que ha cruzado la meta, 17.

Al final de la carrera Marc estaba exultante, sobre todo por la celebración del título de campeón del mundo de Moto2 de su hermano Alex.

“Me duele todo el cuerpo, pero honestamente estaba mejor antes de la celebración de mi hermano, ahí me lo he dejado todo”, dijo Márquez entre risas.

“Cero excusas, hoy había un piloto más rápido que nosotros en pista, Maverick, pero saliendo 11º acabar segundo es un éxito”, añadió antes de volver a bromear. “He estado a punto de arriesgar para caerme e irme de celebración con Alex, no, no, es broma”, dijo entre risas.

Márquez se ha puesto serio para recordar al joven piloto indonesio fallecido el sábado, Afridza Munandar, al que dedicó el podio.

“Ha sido un día cargado de emociones, por el título de Alex y porque ayer perdimos a un joven piloto de Indonesia, increíble que pasen estas cosas. Todos los que estamos aquí sabemos de los riesgos que corremos, y los asumimos para que lleguen las victorias y los podios. Era un chico muy simpático y nos ha golpeado fuerte su pérdida”, dijo Marc.

La clave de la gran carrera del de Honda fue, sin duda, la salida, en la que se colocó rápidamente en el grupo de cabeza.

“Lo tenía clarísimo, siempre hay alguno que viene barriendo por dentro en la primera curva y esta vez ha barrido Petrucci. La salida ha sido muy buena, mejor aún ha sido la de Dovizioso. Podría haberme ido largo, pero he forzado yo el error de Petrucci y me he posicionado perfecto en la primera curva”, ha recordado.

Una vez delante, el #93 se ha atascado un poco en el tercer puesto a rueda de Jack Miller.

“Hemos perdido mucho tiempo con Miller y ha sido una pena, pero todo y con eso hubiera ganado Maverick igualmente la carrera, hoy era más rápido que nosotros”, admitía.

El de Yamaha ha afrontado la carrera con goma media delante y detrás, mientras que Márquez, en el último momento, ha cambiado la media por la blanda trasera.

“Yo quería el neumático medio, está claro que ha ido bien el blando, pero todo el equipo quería el blando, incluido Takeo (jefe técnico), y como falta el título por equipos he dicho que decidieran ellos, pero yo quería el medio”, ha insistido.

Una elección que, sin embargo, no cree que haya sido determinante.

“Hemos sufrido todos, con el blando y con el medio. Al final ha sido la decisión correcta. Viñales ha sido el más rápido aquí y en Australia,. Allí lo pude tapar, pero aquí no”, ha confesado el catalán.

La victoria de Maverick demuestra el gran avance de Yamaha en esta parte de la temporada.

“Me preocupa el nivel de las Yamaha, tenemos que estar despiertos. Tenemos la experiencia de 2015, cada año empieza de cero. Me preocupa pero estamos en el sitio”, señaló.

Una vez más, Marc se quedó sin gasolina tras la carrera.

“Se la están jugando con la gasolina (risas). Me he vuelto a quedar sin entrando en el pit lane, Maverick me ha dado el empujoncito para llegar al corralito”, ha explicado.

Marc quiso reivindicar la calidad como piloto de su hermano.

“Alex Márquez dos veces campeón del mundo, de hermano nada, campeón”, subrayó.

“La presión que ha tenido en sus espaldas ha sido muy grande. Desde el inicio en Moto2 las redes sociales le han hecho mucho daño. Tienes que leer menos redes sociales y ser tú mismo, ha sido campeón de Moto3 y Moto2”, se quejó el de Cervera.