Márquez: "Por suerte se puso a llover, porque estaba muerto"

Sepang.- En el test de Sepang se ha juntado una verdadera tormenta perfecta para Marc Márquez, que volvía a subirse a una MotoGP por primera vez desde el 24 de octubre del año pasado, lo hacía con una moto completamente nueva y, para acabar de aderezarlo, con la incertidumbre de saber si su hombro derecho lesionado en julio de 2020 y que le tuvo un año parado iba a responder.

La conclusión es que las cosas van por el buen camino y lo único que necesita el corredor español de Honda es ganar forma física rodando con la RC213V.

"Estoy contento porque pude acumular vueltas con la nueva moto, y la he comenzado a entender mejor. A pesar de eso, mi condición física aún no me sigue para lo que quiero hacer. Por suerte se puso a llover, porque estaba muerto. Lo mejor de esta moto es que cuando aprietas, el tiempo llega", resumió sus sensaciones el chico de Cervera este domingo tras el test de Sepang.

Con todos estos condicionantes, Márquez fue octavo en la hoja de tiempos (1.58.332) a solo 0.201 de la referencia, Enea Bastianini, que rodó por debajo del récord de la pista.

"Hay que rodar más. Comenzamos a probar cosas nuevas importantes. Necesito más vueltas para entender qué necesito. Pero Pol fue rápido; mi hermano, también. Es verdad que solo son test, pero estamos allí", apuntó.

Marc explicó que la nueva RC231V ha cambiado el carácter y eso le impide aprovechar algunas de las características de su pilotaje que le hacen ir rápido.

"Es verdad que esta moto es muy distinta y que no puedo exprimir ese punto fuerte que era la entrada en la curva. Ahora hay que hacer el tiempo en la salida de las curvas".

"De momento me estoy adaptando yo a la moto, y cuando esté mejor físicamente, entonces esas últimas décimas las conseguiré haciéndola mía", advirtió.

Un proceso en el que sigue inmerso y que deberá completar antes del arranque de la temporada en Qatar, dentro de un mes.

"A nivel físico, con el paso de las horas y la acumulación de cansancio, cada vez fui más lento, hasta el extremo de decirle al equipo de parar", justo cuando empezó a llover a tres horas del final de la jornada.

Una vez superada con éxito la diplopía que sufrió el 30 de octubre mientras entrenaba haciendo motocross, la única incógnita es saber si se puede dar por zanjada la lesión en el hombro de Jerez 2020.

"Lo bueno es que el hombro está bien. Estos dos días son el mejor entrenamiento posible, y ahora vienen tres días de test más", zanjó en referencia a los ensayos en Mandalika de la próxima semana.