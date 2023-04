Las otras implicaciones que puede tener para Honda la baja de Márquez en Jerez

La recomendación de los médicos que este martes visitaron al corredor de Cervera (Lleida) le llevaron a tomar la decisión de no alistarse en la prueba, para no poner en riesgo la recuperación de la fractura en el dedo pulgar de la mano derecha que arrastra desde la primera parada del calendario, en Portugal, y que al parecer todavía no está consolidada.

Por si el hecho de que Marc Márquez corra ante su gente no fuera un golpe lo suficientemente duro a nivel individual, el mal rollo todavía se agrava más si tenemos en cuenta las distintas iniciativas que el catalán había puesto en marcha en Jerez. Además de la grada We Are 93, en el centro de Jerez se instalará también el bautizado como Garage 93, un sports bar temático alrededor del español. A pesar de no enfundarse el mono, se espera que el piloto se desplace hasta allí para disfrutar, en la medida de lo posible dadas las circunstancias, junto a sus seguidores más fieles.

Quien todavía le echará más de menos será Honda. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, en Misano, donde Márquez reapareció en el ensayo colectivo del martes después de haberse sometido a la cuarta operación en el húmero, esta vez no se subirá a la moto en el circuito andaluz, con el varapalo que eso supone para el fabricante de Tokio y el proceso de desarrollo de su moto.

Después de mucha confusión y pocas certezas, todo parece dispuesto para que Honda esté en condiciones de estrenar en Jerez el nuevo chasis que el fabricante japonés ha encargado a Kalex. En un primer momento estaba previsto que este componente se probara en el test que Stefan Bradl realizó hace 15 días, la misma semana en que se celebró el Gran Premio de Estados Unidos. Sin embargo, Honda decidió calibrarlo en España, con la posibilidad de que Márquez estuviera en condiciones de dar su veredicto.

A la espera de comprobar si efectivamente el ya famoso chasis completa sus primeros kilómetros, lo que es evidente es que no será el multicampeón quien se encargue de evaluarlo. Junto a Bradl, el habitual en estas funciones, probablemente también tengan opción de valorar sus aportaciones Joan Mir y Alex Rins, el ganador de la última carrera, en Austin.

Puntualmente y solo para la carrera de Jerez, el joven piloto español Iker Lecuona sustituirá a Márquez en el Repsol Honda Team.