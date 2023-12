Márquez, tras su estreno: "La Ducati es mucho menos física que la Honda"

El pasado martes finalmente se llevó a cabo una de las jornadas de test más esperadas de los últimos meses. En un trazado de Cheste absolutamente tomado por los medios de comunicación, Marc Márquez dio sus primeras vueltas a los mandos de la que será, al menos durante la temporada que viene, la moto del equipo Gresini Racing con la que tratará de recuperar la diversión por competir.

El español impresionó a todos los allí presentes y a quienes siguieron el entrenamiento a través de las distintas opciones disponibles. Dio u total de 49 vueltas, con un mejor giro, el 46º, que le colocó en la cuarta posición de la tabla de tiempos, como el segundo mejor corredor de Ducati –Marco Bezzecchi finalizó justo por delante–, y a menos de dos décimas de Maverick Viñales, el más veloz de todos en la hoja de tiempos al final de la jornada.

Dado que los compromisos que mantiene a nivel contractual, tanto con Honda como con otros patrocinadores, le impidieron hacer ningún tipo de declaraciones, el único testimonio que se pudo extraer de esa primera toma de contacto del #93 con la GP23 fue la sonrisa que le lanzó a Frankie Carchedi, su nuevo ingeniero de pista, y los comentarios de Michele Masini, el director deportivo de Gresini, que calificó la jornada de "increíble".

Sin embargo, una cámara indiscreta que no dejó de grabar en una de las entradas en el garaje del corredor de Cervera (Lleida), registró una conversación de Márquez con Carchedi, en la que el piloto le traslada sus sensaciones acerca del comportamiento de la moto italiana. Como es lógico, el catalán toma como referencia la moto que ha llevado durante los últimos once años, toda su vida en MotoGP. A grandes rasgos, el multicampeón destaca el nivel de tracción de la Ducati, así como su agilidad en los cambios de dirección, circunstancia que la hace mucho menos exigente que la Honda desde la vertiente física.

"Tienes mucho agarre detrás. En lo relativo al físico, la Ducati es mucho menos exigente que la Honda. Con ella es muy fácil cambiar de dirección. Lo noté mucho entre las curvas 9 y 10, y 12 y 13", explicaba Márquez, en esos poco más de dos minutos de metraje, que probablemente no durarán mucho tiempo colgados, porque están sujetos a derechos. En su exposición, el leridano también deja claro que aún no se siente del todo confiado para entras en los virajes con total seguridad.

"Cuando freno erguido no puedo hacerlo de forma agresiva, porque si lo haces se levanta de atrás y en ese momento la moto empieza a ser inestable. Al entrar en la curva me transmite más confianza que la moto anterior. No sé cuándo voy a perder el tren de delante. Aún no tengo suficiente confianza para tirarme hacia adentro", relataba Márquez.

"Además, esta moto no la puedes sobre conducir. Si lo haces, el tren delantero se mueve y te va expulsando. Tienes que pararla antes de entrar", remachó el leridano, que después de terminar el entrenamiento regresó a su casa, en Madrid, donde al día siguiente [miércoles] se operó del síndrome compartimental en el antebrazo derecho que le incordió durante la segunda mitad del curso. El jueves, Márquez se subió a un avión rumbo a Tokio, donde este fin de semana participará en el Honda Thanks Day, el que, probablemente, sea su último servicio para la marca del ala dorada.

Escucha el podcast MotoGP de MotorsportNetwork a continuación: