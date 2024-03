Márquez: "Ha sido un error que no me esperaba de Pecco"

Lo que muchos había vaticinado, incluso deseado, solo necesitó dos carreras para que sucediera, que el gran campeón Marc Márquez, debutando al manillar de una Ducati satélite, chocara con el bicampeón italiano y cabeza de cartel de la marca italiana, Pecco Bagnaia.

Faltaban cuatro vueltas para el final, Bagnaia flaqueaba y Márquez olió la sangre para adelantarle con claridad, el italiano se revolvió en plena curva 5 tratando de devolverle el adelantamiento, toque lateral y los dos al suelo con un cero en el bolsillo.

"He afrontado la carrera con calma, hoy no tenia un gran feeling con la moto y decidí que pasaran las vueltas esperando mi momento", dijo Márquez este domingo.

"A final de carrera me estaba encontrando mejor, más cómodo, los tiempos iban saliendo y la lástima es que hemos terminado con cero puntos, porque el objetivo principal que era el top 5 lo estábamos consiguiendo", añadió.

Ya entrando en materia sobre el incidente entre el español y el italiano, el de Gresini explicó su versión.

"Ha sido un error que no me esperaba de Pecco", dijo Marc. "Le he visto que estaba sufriendo, cuando le ha pasado Pedro Acosta estaba luchando mucho con los neumáticos, quedaban tres vueltas aún, estábamos luchando por un quinto o sexto puesto, dos puntos arriba o abajo y cuando sufres tanto con las gomas sabes que si no te adelantan en una curva, será en la siguiente. Ha querido devolverme el adelantamiento un poquito demasiado optimista, al límite de todo, y al final hemos acabado dos pilotos en la grava".

Marc Márquez recupera su moto tras la caída con Pecco Bagnaia en Portugal Foto de: Gresini Racing

Los comisarios decidieron no sancionar a nadie. "Cuando me han llamado a dirección de carrera y me han preguntado les he dicho: 'vosotros decidís'. Para mi es una acción que está muy al limite de un lance de carrera, ellos han decidido que no es penalizadle, yo les he dicho que tenia un punto neutro, que iba a respetar la decisión y no iba a empujar para que le castigaran. Pero la consecuencia son cero puntos para Pecco y para mi que es lo último que queríamos".

"Desde mi punto de vista fue un error de Bagnaia, pero no solo el incidente, porque ese tipo de contacto puede producirse en este tipo de acciones. Él quiso entrar por dentro sin tener en cuenta que yo volvía", dijo.

"No era necesario volver de esa forma tan agresiva. Él decidió que sí, y la consecuencia es que dos Ducati terminaron con cero puntos", insistió.

"Él dice que volvió a su trayectoria pero que no se esperaba el contacto. Por suerte, esta vez ninguno de los dos nos lesionamos".

"No estamos para pensar en revanchas", zanjó cuando le preguntaron si habrá respuesta deportiva en Austin.

Motorsport.com le preguntó a Márquez si al final de la carrera había hablado con algún responsable de Ducati al respecto del accidente.

"Ducati tiene la telemetría y ahí se puede ver muy bien lo que ha pasado", una telemetría que "he visto y he entendido lo que ha pasado, pero no puedo explicarlo porque es privado", se sacó el tema de encima.

La duda es si, en la segunda carrera de la temporada y luchando por el quinto puesto, Bagnaia hubiera actuado igual si en lugar de ser Marc Márquez hubiera sido otro piloto el que le había adelantado.

"No, bueno. Eso mejor se lo preguntáis a él. Yo este año, ya me estáis viendo, voy muy calmado, voy respetando bastante los tiempos que necesito. Esto me puede pasar a mi en la siguiente carrera, es evidente, pero menos mal que esta vez yo no era el del interior, he sido el que ha recibido", zanjó aliviado.

