Bagnaia: "Era difícil hacerlo diferente; estoy conforme con que no haya sanciones"

Pecco Bagnaia y Marc Márquez fueron los grandes protagonistas de la carrera larga del GP de Portugal 2024 de MotoGP. El vigente campeón del mundo vivió una prueba muy complicada en Portimao, donde no estuvo cómodo y no pudo sacar el ritmo que tenía durante la jornada del sábado y en el Warm Up del domingo. Eso le llevó a pelear por la quinta posición de la tabla de tiempos con el ocho veces campeón del mundo, algo que no acabó bien.

Y es que el #1 y el #93 se tocaron después de que el segundo pasara al primero a 3 vueltas del final, en la curva 5. El español se abrió un poco, lo que fue aprovechado por el italiano para colarse por el interior, pero acabaron contactando y yéndose al suelo, con el consiguiente cero. Dirección de Carrera pasó a investigar el incidente, pero el Panel de Comisarios confirmó que no habría sanción para ninguno de los dos.

Unos minutos antes de que el organismo comandado por Freddie Spencer comunicara su decisión, Bagnaia pudo hablar para DAZN. El de Ducati explicó lo ocurrido y, viendo que seguramente no habría penalización y quedara en un incidente de carrera, como así fue, confesó que para él era la decisión correcta.

"He explicado cómo ha sido para mí todo. Era difícil hacerlo diferente, creo. He intentado cruzar la trazada, él ha intentado cerrar la suya para estar delante, y nos hemos tocado y hemos terminado con cero puntos los dos", empezó diciendo Bagnaia.

"No tendremos sanción, seguramente. Ya la sanción es tener cero puntos hoy, los dos. Son situaciones muy difíciles de leer, de entender. Uno intenta dar el máximo para sí mismo, y nada, nos hemos tocado. Estoy conforme con que no haya sanciones, absolutamente", dijo posteriormente el turinés, explicando su punto de vista.

Además, Bagnaia también se explayó en cuanto a los problemas que vivió durante la carrera: "Sí, estaba sufriendo mucho. Ha sido un poco extraño. Me encontraba bien ayer, también esta mañana. Todo iba perfecto. Pero en la carrera han vuelto algunos problemas que tuvimos el primer día. Me costaba mucho. He intentado gestionar mucho los neumáticos, pero me he quedado sin gomas. Las últimas vueltas han sido bastante difíciles. Cuando me ha adelantado Pedro Acosta he intentado estar con él, pero era imposible, iba demasiado fuerte. Lo único era luchar para terminar quinto, que podría haber sido cuarto con el problema de Viñales".

Por último, Pecco aclaró que había comentado lo sucedido con Márquez, una forma de actuar que gusta al transalpino: "Hemos hablado los dos. Me gusta que los pilotos se hablen, aunque luego tengan un punto de vista diferente", finalizó.