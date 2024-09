Márquez se emocionó al recordar "a los que me han apoyado en este largo camino"

Es muy difícil ver a Marc Márquez emocionado en los circuitos y, mucho menos, quedarse sin voz ni palabras, al borde de las lagrimas. Pero todo por lo que ha pasado el piloto español desde el mes de julio de 2020, cuando se lesionó en Jerez, hasta este domingo, cuando volvió a la victoria después de 1043 días, le vio de golpe a la cabeza al cruzar la meta ganador en Motorland, una tensión que soltó cuando recordó a todos los que le han acompañado en este largo y dificilísimo viaje.

"Me costó un poco dormir el sábado, sabía que tenía una gran oportunidad y la aprovechamos de principio a fin, gestionamos bien, tocó tirar mucho de concentración, porque la cabeza se me iba a mil sitios. La verdad es que he celebrado este año más algunos podios que esta victoria, la emoción era diferente y, sobre todo, no podía parar de acordarme de toda la gente que me ha ayudado durante este tiempo, cuando estás en un bache tan grande, cualquier deportista de este mundo compite solo ahí, pero luego necesitas un equipo humano que lo viva igual o más que tu, y yo tengo la gran suerte de tenerlo, y me siento un privilegiado por ello", expuso el catalán.

La de este domingo fue, nada menos, que la victoria 60 de Márquez en MotoGP, primera con una Ducati después de toda una vida en Honda.

"Hay muchas donde escoger, pero para mi la de Austin 2013, la de Alemania 2021 y esta de Aragón están arriba de todo, por importancia y valor. Y sobre todo por la sensación que te deja en el cuerpo, ahora mismo peso dos kilos menos", dijo en referencia a la mochila que llevaba en la espalda tras más de mil días sin ganar.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras acabar la carrera Marc se fundió en un abrazo con toda su gente, también con su madre Roser, que estuvo en Motorland viendo el regreso de su hijo a la victoria. "Ya era hora", le soltó, destacando que, sobre todo, lo más importante es que Marc "no se hundiera en ningún momento en todo este proceso".

"Ha habido baches y momentos de todo, lo he reconocido durante todo este tiempo. Ha habido momento de plantearme parar o darle una vuelta a la situación. Insisto, cuando un deportista está en un momento tan bajo, con lesión tras lesión, ahí necesita ayuda. Hay profesionales y los respeto mucho. Pero si un deportista tiene un entorno sano, que lo vive igual de intensamente que él y que le muestra en todo momento la realidad, con la confianza de decirte siempre la verdad en la cara, eso es lo que más ayuda. Lo hemos sufrido juntos y lo celebramos juntos. Sin ellos no hubiera sido posible", subrayó.

Desde julio de 2020 el camino ha sido muy difícil, y sobre todo muy largo, con cuatro operaciones de por medio y un cambio de equipo que le llevó a renunciar a muchas cosas, pero Marc nunca dejó de intentarlo.

"Llegó un momento el año pasado en el que pensé que se había acabado, que se me había pasado el arroz. Pero cuando probé la moto en pretemporada y vi que poco a poco iba cogiendo confianza estaba tranquilo. No tenía prisa, tarde o temprano íbamos a tener nuestras oportunidades. Las tuvimos a principio de temporada, no las supimos aprovechar. Pero ahora ha tocado y hay que seguir trabajando en esa constancia que es la que te hace llegar a los títulos".

Marc Márquez abraza a su pareja Gemma Pinto ante la mirada de dos de sus amigos y miembros de su núcleo duro: José Luis Martínez y Javier Ortíz Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Entre los muchos y malos momentos que ha pasado Márquez hasta llegar de nuevo a la victoria, hay dos especialmente complicados. Cuando decidió hace dos años, en el GP de Italia, irse a Estados Unidos a operarse por cuarta vez. Y cuando el año pasado rompió con Honda para irse a uno de los equipos privados más modestos del paddock.

"Eso es lo que me hace decir que el valor de esta victoria es diferente. Y pesa. He renunciado a mucho, he renunciado al equipo de mi vida, a mis amigos en el paddokc, que sé que ahora están felices por mi, y lo he luchado al máximo y seguiré haciéndolo", dijo Marc ya con la voz entrecortada y al borde del llanto, sin poder seguir articulando las palabras y respirando hondo.

"Convivir con dolor no es lo más agradable, pero con mucho trabajo y sacrificio he podio llegar a un nivel optimo para competir, lógicamente toca trabajar más que los demás, o más que antes, más horas de mantenimiento al 'motor' (cuerpo), pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacerlo. He renunciado a muchas cosas que pesan mucho en mi corazón para intentar estar los máximos años posibles disfrutando de mi pasión".

Una vez alcanzada la victoria por la que tanto ha luchado, la pregunta es ¿ahora qué?

"Vamos a disfrutar esta victorias, evidentemente me gustaría repetir lo de Aragón cada fin de semana, pero de aquí a final de temporada una de las cosas que me gustaría trabajar, y no sé si lo voy a conseguir, es buscar esa constancia, ese rendimiento alto para poder luchar con los de arriba. Para el título estamos lejos, son dos pilotos que están mostrando más constancia. Estamos 70 puntos por detrás, ha sido un fin de semana en unas condiciones que me fueron favorable y supimos aprovecharlo, hay que ser realistas", admitió.

"Lo buenos es que ya me he quitado una pregunta que me hacían en cada carrera, la de cuándo iba a ganar… Ahora ponemos de nuevo el contador a cero", bromeó el chico de Cervera.