Márquez: "El 95% de los pilotos se habrían quedado en Honda"

El de este fin de semana en Valencia será uno de los grandes premios más especiales en la trayectoria del español, que tras más de una década se despedirá del fabricante japonés que apostó por él y le abrió las puertas de su estructura oficial. Todavía más importante que eso, el catalán deberá decir adiós al grupo humano liderado por Santi Hernández en Honda, dado que solo Javier Ortiz, mecánico de confianza y uno de sus mejores amigos, recalará con él en Gresini.

Han pasado ya varias semanas desde que el mayor de los hermanos de Cervera (Lleida) anunció que en 2024 volverá a compartir garaje con el menor, Alex. Y las dudas acerca del paso que ha dado, lejos de desvanecerse, se mantienen o incluso aumentan. El martes que viene, concluida ya la prueba en Cheste y las despedidas, el #93 se subirá por primera vez a una Ducati, para llevar a cabo uno de los test que más expectación ha generado de los últimos tiempos.

"Por supuesto que tengo algunas dudas. Incluso ahora que he tomado la decisión las tengo. Evidentemente, existe la posibilidad de que la cosa no funcione. Pero, al final, cuando algún día me retire, lo haré tranquilo porque sabré que lo intenté. He hecho lo que sentía", afirma Márquez, en una charla con Motorsport.com.

Al margen de la temporada 2020, en la que se lesionó el brazo, este curso ha sido el peor a nivel de resultados desde que en 2013 debutó en la categoría de las motos pesadas. Y como ha repetido en varias ocasiones últimamente, esa sequía –solo suma un podio en domingo– ha tenido un impacto en sus niveles de autoconfianza.

"Acepto que si no tengo éxito puedo recibir muchas críticas, pero al menos me podré ir retirar tranquilo", insiste el multicampeón, que tomando este nuevo rumbo, ha renunciado a un sueldo de más de 15 millones de euros anuales.

"Mi zona de confort habría sido permanecer en Honda, y el 95% de los pilotos se habrían quedado. ¿Por qué? Porque aquí tengo un gran salario, no tengo presión, y porque podría correr argumentando que la moto está en desarrollo en caso de no lograr buenos resultados. Quedarse habría sido lo fácil", prosigue Marc Márquez, que se despide con una frase que suena a advertencia: "Soy un ganador y un 'killer', y haré todo lo que esté en mis manos para volver a luchar en la cima".