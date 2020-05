Márquez: "Ducati preguntó, pero el proyecto de Honda era mejor"

Marc Márquez acababa contrato a finales de 2020 y Honda se movió rápidamente este invierno para renovarle. La marca del ala dorada sorprendió al ofrecerle un proyecto por cuatro temporadas y mediados de febrero se anunció la firma. De esta forma estará ligado con HRC hasta 2024.

Este movimiento acabó con cualquier posible interés de otras marcas. KTM y Ducati no han escondido su admiración por el hexacampeón de MotoGP y los italianos incluso se interesaron por su situación contractual.

"Ducati pidió información, pero el proyecto Honda fue el mejor desde el punto de vista deportivo", desveló Márquez a Sky MotoGP.

En todo caso Márquez dio prioridad a la oferta de Honda y en cuanto la conoció descartó la opción de cambiar de aires.

"Empezamos a hablar y vimos que era un proyecto ganador para todos. Ningún equipo ofrecía más que Honda deportivamente, creían en mí. Son 4 años, es la primera vez en la historia. La idea fue de Honda. Al final del contrato veremos si teníamos razón", comentó.

El piloto de Cervera (Lleida) tendrá 31 años cuando termine este contrato con Honda. Aunque no descarta correr con otra marca antes de retirarse, de momento esa idea no pasa por su cabeza.

"Tengo 27 años, contrato por otros cuatro años. Nunca se sabe. He escuchado a las personas que dicen que también tengo que ganar con otra moto, pero tomé una decisión de corazón. [Honda] Me dio la oportunidad subir de Moto2 y ganar. En este momento digo que no, pero en el futuro nunca se sabe", remacha.

Galería Lista 1. GP de las Américas 2013 - COTA 1 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 2 / 112 Foto de: Repsol Media 2. GP de Alemania 2013 - Sachsenring 3 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Valentino Rossi 4 / 112 Foto de: Repsol Media 3. GP de EEUU 2013 - Laguna Seca 5 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Valentino Rossi 6 / 112 Foto de: Yamaha MotoGP 4. GP de Indianápolis 2013 - IMS 7 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 8 / 112 Foto de: Repsol Media 5. GP de la República Checa 2013 - Brno 9 / 112 Foto de: Bridgestone Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorezo 10 / 112 Foto de: Bridgestone 6. GP de Aragón 2013 - Motorland 11 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 12 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7. GP Qatar 2014 - Losail 13 / 112 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 14 / 112 Foto de: Bridgestone Corporation 8. GP de las Américas 2014 - COTA 15 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Andrea Dovizioso 16 / 112 Foto de: Repsol Media 9. GP de Argentina 2014 - Termas de Río Hondo 17 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 18 / 112 Foto de: Yamaha MotoGP 10. GP de España 2014 - Jerez 19 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 20 / 112 Foto de: Bridgestone Corporation 11. GP de Francia 2014 - Le Mans 21 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Alvaro Bautista 22 / 112 Foto de: Repsol Media 12. GP de Italia 2014 - Mugello 23 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 24 / 112 Foto de: Repsol Media 13. GP de Catalunya 2014 - Montmeló 25 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 26 / 112 Foto de: Repsol Media 14. GP de Holanda 2014 - Assen 27 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Dani Pedrosa 28 / 112 Foto de: Repsol Media 15. GP de Alemania 2014 - Sachsenring 29 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 30 / 112 Foto de: Repsol Media 16. GP de Indianápolis 2014 - IMS 31 / 112 Foto de: Walter Kuhn Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 32 / 112 Foto de: Chris Jones 17. GP de Gran Bretaña 2014 - Silverstone 33 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 34 / 112 Foto de: Repsol Media 18. GP de Malasia 2014 - Sepang 35 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo 36 / 112 Foto de: Repsol Media 19. GP de la Comunitat Valenciana 2014 - Cheste 37 / 112 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo 38 / 112 Foto de: Yamaha MotoGP 20. GP de las América 2015 - COTA 39 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Valentino Rossi 40 / 112 Foto de: Repsol Media 21. GP de Alemania 2015 - Sachsenring 41 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Valentino Rossi 42 / 112 Foto de: Repsol Media 22. GP de Indianápolis 2015 - IMS 43 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 44 / 112 Foto de: Indianapolis Motor Speedway 23. GP de San Marino 2015 - Misano 45 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Marquez, 2º Bradley Smith, 3º Scott Redding 46 / 112 Foto de: Marc VDS 24. GP de Australia 2015 - Phillip Island 47 / 112 Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone 48 / 112 25. GP de Argentina 2016 - Termas de Río Hondo 49 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 50 / 112 Foto de: Repsol Media 26. GP de las Américas 2016 - COTA 51 / 112 Foto de: Mirco Lazzari Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone 52 / 112 Foto de: Mirco Lazzari 27. GP de Alemania 2016 - Sachsenring 53 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Andrea Dovizioso 54 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 28. GP de Aragón 2016 - Motorland 55 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 56 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 29. GP de Japón 2016 - Motegi 57 / 112 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales 58 / 112 Foto de: Suzuki MotoGP 30. GP de las Américas 2017 - COTA 59 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 60 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 31. GP de Alemania 2017 - Sachsenring 61 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jonas Folger, 3º Dani Pedrosa 62 / 112 Foto de: Toni Börner 32. GP de la República Checa 2017 - Brno 63 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Maverick Viñales 64 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 33. GP de San Marino 2017 - Misano 65 / 112 Foto de: Miquel Liso Podio: 1º Marc Marquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Andrea Dovizioso 66 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 34. GP de Aragón 2017 - Motorland 67 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 68 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 35. GP de Australia 2017 - Phillip Island 69 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 70 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 36. GP de las Américas 2018 - COTA 71 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Maverick Viñales, 3º Andrea Iannone 72 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 37. Gran Premio de España 2018 - Jerez 73 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Johann Zarco, 3º Andrea Iannone 74 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 38. Gran Premio de Francia 2018 - Le Mans 75 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Valentino Rossi 76 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 39. Gran Premio de Holanda 2018 - Assen 77 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Viñales 78 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 40. Gran Premio de Alemania 2018 - Sachsenring 79 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 80 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 42. Gran Premio de Aragón 2018 - Motorland 81 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Andrea Iannone 82 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 42. Gran Premio de Tailandia 2018 - Buriram 83 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales 84 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 42. Gran Premio de Japón 2018 - Motegi 85 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Alex Rins 86 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44. GP de Malasia 2018 - Sepang 87 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Johann Zarco 88 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 45. Gran Premio de Argentina 2019 - Termas de Río Hondo 89 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Andrea Dovizioso 90 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46. Gran Premio de España 2019 - Jerez 91 / 112 Foto de: Miquel Liso Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Vinales 92 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47. Gran Premio de Francia 2019 - Le Mans 93 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Danilo Petrucci 94 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47. Gran Premio de Catalunya 2019 - Montmeló 95 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Danilo Petrucci 96 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 49. Gran Premio de Alemania 2019 - Sachsenring 97 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Maverick Vinales, 3º Cal Crutchlow 98 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 50. Gran Premio de la República Checa 2019 - Brno 99 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller 100 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 51. Gran Premio de San Marino 2019 - Misano 101 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales 102 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 52. Gran Premio de Aragón 2019 - Motorland 103 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller, Pramac Racing 104 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 53. Gran Premio de Tailandia 2019 - Buriram 105 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales 106 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 54. Gran Premio de Japón 2019 - Motegi 107 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Andrea Dovizioso 108 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 55. Gran Premio de Australia 2019 - Phillip Island 109 / 112 Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Jack Miller 110 / 112 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 56. GP de la Comunitat Valenciana 2019 - Cheste 111 / 112 Foto de: MotoGP Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Jack Miller 112 / 112 Foto de: MotoGP

