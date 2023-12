Bezzecchi, con "expectativas bajas" para 2024 pese a su gran 2023

No hay dos sin tres para Ducati, que arrasó en la temporada 2023 de MotoGP, con victorias y firmando un histórico triplete en la clasificación general de pilotos. Pecco Bagnaia se impuso a Jorge Martín para ganar el título por segundo año consecutivo, pero el fabricante de Borgo Panigale triunfó en todos los frentes. Y es que, tras ellos, Marco Bezzecchi se colgó la medalla de bronce con el tercer puesto sobre la Desmosedici GP22 del VR46.

El piloto italiano fue uno de los grandes protagonistas del evento "Campioni in festa", que tuvo lugar hace unos días en Bolonia para celebrar el increíble 2023 de Ducati. Sus campeones del mundo estuvieron presentes, así como otros pilotos de éxito para Borgo Panigale. Entre ellos estaba el propio Bezzecchi, que revela que superó las expectativas.

De hecho, cuando Motorsport.com, presente en el evento, le preguntó si habría firmado terminar tercero en el Mundial al inicio de la temporada, no dudó en responder: "Definitivamente, habría firmado terminar tercero en el campeonato del mundo. Evidentemente, con el paso de las carreras habría querido más, pero si piensas en el principio de la temporada, ¿habría firmado? Yo digo que sí".

Por supuesto, el campeonato no fue del todo fácil. El #72 tuvo un arranque fulgurante, con su primera victoria en la categoría reina en el Gran Premio de Argentina. También ganó en Francia y en la India. Pero su lesión entrenando en el Rancho de Valentino Rossi emborronó su final de año, poniéndole en apuros en el momento más complicado: la gira asiática, donde tener todas las carreras muy seguidas no ayudó a su recuperación. No obstante, Bezzecchi se encoge de hombros y piensa que esto también forma parte del juego, pero está dispuesto a resarcirse en la próxima campaña.

"Para 2024 las expectativas son siempre bajas, lo he aprendido en la vida", afirma. "Pero con el máximo compromiso y el conocimiento de que somos lo suficientemente buenos. Intentaremos hacerlo bien. Hay que intentar limitar al máximo las lesiones, pero es un deporte en el que te lesionas, para entrenar realmente bien tienes que apretar. Así que las lesiones forman parte del juego. Ahora físicamente estoy bien, y estaré en forma para el comienzo de la temporada".

La nueva temporada está más cerca de lo que parece. Los tests de Valencia de finales de noviembre fueron una buena muestra de lo que podríamos ver en 2024, y los pilotos pudieron tener una primera toma de contacto con las nuevas motos. Bezzecchi probó, aunque sólo por un día, la Desmosedici GP23, la moto que utilizará el año que viene: "Es un poco diferente y tengo que entenderla un poco. Ya sabes, tienes muchos automatismos después de un año, cuando luego te encuentras la misma moto pero con diferencias que están en los detalles, no es fácil. Sólo tuve un día para probarla, pero me gustó mucho, seguro que será una gran moto", explicó.

Las novedades en Ducati no sólo afectan a la moto, sino también a los pilotos. Entre ellos está Marc Márquez, que correrá con el equipo Gresini y ya ha demostrado sentirse cómodo en los test. Bezzecchi dijo al respecto de sus desencuentros con el ocho veces campeón del mundo en Valencia que "ya estaban aclarados". En cuanto a su amigo y futuro compañero de marca, Franco Morbidelli, comentó: "Le veo bien, ciertamente la Ducati es una moto muy diferente a la Yamaha. Tendrá un camino de adaptación, como todos, pero le veo bien".

Por último, al piloto de Rimini le gustó la versión Replica de la Panigale V4 VR46 con sus colores: "Es muy bonito tener una réplica de la mía, la moto es preciosa. Creo que queda muy bien pintada así. La Panigale ya es muy bonita, ahora lo es aún más. Estoy muy orgulloso de tener una moto réplica, es una gran suerte. Ahora estoy deseando que llegue a casa", finalizó.