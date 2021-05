El de Honda sufrió una caída escalofriante al afrontar la curva siete del Circuito de Jerez durante el FP3 del Gran Premio de España, un punto al que se llega a casi 200 km/h, aunque en el momento de perder el tren delantero Marc Márquez circulaba sobre los 150. La imagen del corredor dando vueltas por la gravilla de la escapatoria con su moto persiguiéndole a toda velocidad recordó demasiado a la foto fija de la caída que el 19 de julio e 2020 le obligó a estar nueve meses de baja y perderse toda una temporada.

En su segundo fin de semana tras reaparecer, y en el mismo circuito, llegó la primera caída post lesión, lo que Márquez no leyó de forma negativa, incluso habiendo acabado el 14º en la clasificación, su peor resultado en parrilla, sin ni siquiera poder pasar de la Q1.

“La caída no me ha condicionado en la clasificación, me ha condicionado para la elección del neumático delantero y esa elección sí la he hecho pensando en la caída. Yo soy un piloto que acostumbro a ir siempre a la goma dura delantera, pero no sé porque esta vez hemos decidido, con el equipo, ir a lo seguro, al neumático blando delantero, y estoy muy enfadado por eso, hemos elegido el neumático pensando en la caída y eso no puede ser”, se lamentó Márquez.

“Mi cuerpo ya está preparado para recibir caídas, las decisiones hay que tomarlas pensando en el rendimiento, en ir rápido encima de una moto, no en las caídas”, soltó el corredor de Honda.

“Una caída así siempre asusta, ha sido fuerte, con un gran golpe, pero físicamente ha sido más la conmoción de todo el impacto que el daño”, admitió el español, que reconoció haber perdido momentáneamente la conciencia, quedando bastante aturdido y perdiendo, momentáneamente, la memoria.

Márquez llegó el jueves a Jerez explicando que iba a enfocar el fin de semana de forma diferente que en Portugal, donde se quedó sin energía.

“Para un atleta, los momentos más cruciales y de más dudas son ahora: hago o no hago, tiro más o no tanto, es ahí donde tienes que utilizar la experiencia. En Portugal salí como a un gran premio normal y me costó mucho llegar al final. Ayer (viernes) cambié y la verdad es que cuesta dosificarse, porque eso te lleva a que no tienes la puesta a punto, no has rodado al límite el día anterior y te llega todo de golpe”, argumentó para entender la caída.

Pese a insistir que sigue en el proceso de rehabilitación, Márquez se encuentra cada día mejor.

“Hoy por la mañana cuando me levanté estaba muy contento porque me sentía bien. Es el primer día que he empezado a pilotar la moto como a mí me gusta, no en todas las curvas, pero sí en muchas partes del circuito. Pero no estoy satisfecho porque no hemos sacado el cien por cien, creo que teníamos más”

El hecho de haber sufrido una caída con un fuerte impacto y que el cuerpo la haya soportado, es lo más positivo en estos momentos.

“Nunca quieres que llegue la primera caída tras una lesión, pero tarde o temprano llega, que sea tan fuerte tampoco ayuda, pero salir ileso, estar magullado pero sin lesión, y que no ha pasado nada, hasta cierto punto alivia, y te anima a seguir. Dije que volvería a ser el mismo Marc de antes, no ahora, en un futuro, pero eso significa ir al límite, porque si no puedes ir al límite te replanteas muchas cosas. No estoy en posición de buscar más de lo que toca, pero cada vez me siento mejor encima de la moto”.

El golpe fuer duro, por lo que este domingo, seguramente, se acordará a nivel de dolor.

“Mañana me acordaré seguro, de hecho ya me estoy acordando ahora mismo, tengo el cuello tocado, y el fisio tendrá que tratarme la cervicales y no el brazo esta noche, que es lo que tengo peor ahora”.

“Lógicamente, durante la caída, me ha dado tiempo a pensar, cuando se me ha ido la moto de delante ya he visto que no lo podía salvar y he pensado en coger los brazos y protegerlos, es un método importante tengas o no lesión, una vez haces eso ya solo queda esperar a ver dónde te lleva la velocidad. Pero no te acostumbras nunca a caer así y a chocar contra las barreras de aire”.

Precisamente de la seguridad del Circuito de Jerez se ha hablado mucho este sábado entre los pilotos.

“Cada vez se va más rápido, se mejoran los tiempos, el paso por curva, las motos van más deprisa, pero los circuitos son los mismos. Es muy difícil agrandar las escapatorias en circuitos históricos como este de jerez. Sin el airfence las consecuencias hubieras sido peores, se hace un gran trabajo en ese sentido. Nos gustaría tener más escapatorias, pero depende de dónde te caigas a veces no es posible al cien por cien tener la total seguridad, estamos trabajando para mejorar los puntos negros en todos los circuitos para que sean los menos posibles”, explicó.

De cara a la carrera de este domingo, Marc no se marca ningún objetivo.

“Es difícil saber a qué podemos aspirar, podemos hacer una carrera de menos a más, completamente diferente que en Portugal. Allí salimos de delante y no adelanté a nadie, y esta vez salgo de atrás y veré si puedo adelantar e ir hacia delante. No tengo ningún resultado en la cabeza, solo pilotar como podamos dentro de nuestras limitaciones”, zanjó el de Cervera.

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Marc Márquez, Repsol Honda Team, después de la caída 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda, Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: MotoGP Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pedro Acosta, Ajo Motorsport, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 45 / 50 Foto de: MotoGP Mike Leitner, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mike Leitner, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images