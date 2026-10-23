MotoGP GP de Australia

Luca Marini, baja para lo que resta de GP de Australia por un virus

El equipo oficial de Honda no disputará lo que queda de la última visita de MotoGP a Phillip Island después de que Luca Marini haya recibido el 'no apto', uniéndose a las bajas de Mir, Aleix Espargaró y Nakagami.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 23 oct 2026, 23:17

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Luca Marini, Honda HRC

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Luca Marini no podrá disputar el Gran Premio de Australia de MotoGP tras los problemas físicos que ya le afectaron seriamente en la jornada del viernes, cuando solamente pudo completar dos vueltas en los primeros entrenamientos libres, para posteriormente guardar reposo y no salir a la Práctica de la tarde.

El piloto italiano ya venía arrastrando estos problemas desde hace varios días, según confesó en su llegada a Phillip Island y como confirmó el viernes el team manager de Honda, Alberto Puig. Se reveló que el corredor de Urbino estaba siendo víctima de un virus, una viriasis, y que su continuidad en la tercera parada de la gira asiática quedaría a expensas de un chequeo que se realizaría en la mañana de este sábado.

Esta prueba ha tenido lugar, y finalmente Marini ha sido declarado 'no apto' para seguir corriendo en Phillip Island por el máximo responsable del equipo médico de MotoGP, Ángel Charte. El #10 ya experimentó falta de fuerza en los brazos en los dos giros que completó en la FP1, algo muy peligroso en una pista tan física como lo es la sede del GP de Australia hasta este 2026.

"A pesar del descanso y el tratamiento continuos, el estado de Luca Marini no ha variado, y ha sido declarado 'no apto' para competir debido al virus que sigue padeciendo", explicó HRC en un comunicado.

El hermano de Valentino Rossi seguirá trabajando para volver en el GP de Malasia del próximo fin de semana: "Tras una cuidadosa evaluación por parte del equipo médico de MotoGP, dirigido por el Dr. Ángel Charte, Luca Marini se perderá el Gran Premio de Australia, ya que sigue padeciendo falta de fuerzas debido al virus que le afecta desde antes del fin de semana. Su objetivo es volver en el Gran Premio de Malasia, donde se someterá a otro reconocimiento médico".

El comunicado incluyó unas palabras del doctor Charte: "En la última semana, Luca Marini ha padecido una infección viral y fiebre alta, durante tres o cuatro días. Entre las últimas 48 y 72 horas, ha sufrido debilidad muscular causada por el virus, que le afecta tanto a la parte superior como a la inferior del cuerpo. Durante el último reconocimiento, realizado el sábado por la mañana, presentaba los mismos síntomas y fue declarado 'no apto'. Su estado se volverá a evaluar en Malasia", explicó.

El equipo oficial de Honda se queda sin pilotos en Phillip Island

De esta manera, el equipo oficial de HRC no disputará ni el sábado ni el domingo del GP de Australia, puesto que ya contaban con la baja de Joan Mir para este fin de semana. El español sigue aquejado de una enfermedad que no ha trascendido, aunque Puig aseguró el viernes que ha experimentado una mejoría, tanto como para tener "luz verde" para intentar volver en Sepang en menos de 7 días.

Esto se une a las bajas de los probadores, Aleix Espargaró, que tuvo que retirarse en Indonesia y que tendrá que operarse de los antebrazos tras un test en Malasia, y de Takaaki Nakagami, que se rompió la clavícula sustituyendo al campeón de 2020 en Japón.

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