MotoGP GP de Australia

Joan Mir "tiene luz verde para Sepang", aseguran desde Honda

Grandes noticias para el campeón del mundo de 2020 que tras estar varias semanas de baja médica, podrá volver a la competición la próxima semana en Sepang, asegura Alberto Puig.

Germán Garcia Casanova

Editado: 23 oct 2026, 7:31

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Joan Mir volverá la próxima semana, aseguran desde Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir se retiró del GP de San Marino, el pasado 13 de septiembre, cuando no se habían cumplido las cinco primeras vueltas de la carrera del domingo. Ya el sábado, el mallorquín aseguró en su encuentro con los medios no sentirse bien, y que estaba sin fuerzas ni energía.

Honda informó, tres días después, de que Mir no estaría en la siguiente carrera, en Austria, debido a que "los análisis realizados han revelado 'parámetros alterados' en sangre que requieren más investigaciones, por lo que todavía tendrá que someterse a nuevos exámenes médicos para conocer exactamente el origen de sus problemas".

Tras la carrera de Austria, Honda anunció que Mir se iba a perder los grandes premios de Japón e Indonesia, entrando ya el director médico de MotoGP, Angel Charte, a explicar que el piloto llevaba "varios meses experimentando diversos síntomas que afectan a su energía y rendimiento, los cuales se han agravado recientemente; por el momento, se desconoce la causa exacta", dejó en el aire Charte antes de recomendar nuevas pruebas y "descanso absoluto" al corredor.

Esta misma semana, justo antes del GP de Australia y sin saberse nada al respecto de la salud del piloto, Honda anunció, una vez más, que Mir no iba a tomar parte en el siguiente gran premio, el de este fin de semana.

Este viernes, sin embargo, el team manager del equipo Honda, Alberto Puig, puso luz al final del túnel para la baja del mallorquín.

Alberto Puig, Director del equipo Repsol Honda, Joan Mir, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"No quiero dar garantías ni prometer nada, pero normalmente debería estar volviendo a Sepang", aseguró el ex piloto a la señal internacional de MotoGP.

"Empezó con estos problemas en Misano y el chico no se sentía muy bien. Realmente no se sentía bien. Empezó a hacerse análisis de sangre y muchas, muchas pruebas, y tenía algunos problemas", ha explicado el español. "Y parece que ahora ha estado trabajando muy duro con los médicos y parece que tiene luz verde para Sepang", informó Puig, después de que el equipo Honda se quedara sin representación en Australia al sufrir Luca Marini un virus que le ha llevado a abandonar el FP1 tras completar solo dos vueltas.

Por si te lo perdiste:

"Estamos contentos de que vuelva Joan, porque hemos tenido lo de Luca, lo de Aleix (Espargaró) con el brazo, a Taka (Takaaki Nakagami) que tuvo el accidente en Japón, así que hemos tenido un poco de mala suerte o como quieras llamarlo, ¿no? No es el mejor momento para nosotros, pero bueno, tenemos que seguir adelante".

Unas lesiones, las de los dos pilotos de pruebas y desarrollo, que no han frenado la evolución del prototipo de 2027.

"Esa es otra historia. Quiero decir, creo que la evolución del desarrollo de la moto aún continúa y sigue más o menos el plan previsto. Así que no diría que esto esté deteniendo su desarrollo. Es cierto que Taka habría intentado más, creo, en Sepang si no se hubiera lesionado, pero Aleix logró hacer algunas pruebas la semana pasada. Luego regresó a España y se operó, pero más o menos este desarrollo de la moto no se está desviando del todo de lo que teníamos planeado, Pero claro, no es lo ideal", admite.

"No te voy a mentir. No es la mejor situación, pero sí, hicimos una buena prueba en Austria. Encontramos algunos datos realmente importantes porque teníamos tres pilotos que sabían manejar bien la moto y dieron muchas vueltas. Probamos los neumáticos. Así que sí, digamos que no es el fin del mundo", apostilló.

Esta misma semana, también, se ha sabido que Diogo Moreira correrá en 2027 con el equipo Honda oficial, mientras que David Alonso llegará a MotoGP con LCR.

"Bueno, esto fue algo que hablamos hace unos meses y todas las partes estaban al tanto. Y sí, creo que es una buena decisión para HRC y también para los pilotos. Diogo ya tiene un año de experiencia. Mostró un buen potencial. Entendía la moto. Y para David, creemos que, quiero decir, no es tan fácil, en el primer año en esta clase", dijo.

Sin embargo, Puig quiso subrayar que el trato para Alonso no cambiará en absoluto.

"Recibirá el mismo trato que si estuviera aquí (en el equipo oficial). La misma moto, el mismo trato, igual que Johann Zarco, igual que los demás. Pero, claro, al no ser el centro de atención del equipo de fábrica, creemos que se reduce un poco la presión. En definitiva, creo que es una buena combinación de pilotos. Tenemos dos jóvenes y dos experimentados. Así que sí, estamos contentos. Ahora tenemos que entregarles una buena moto".

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