Lorenzo: “Ganar un sexto título no me cambiaría la vida”

Cheste.- El mallorquín destacó que “no tengo nada que demostrar”, y reconoció que “ya no tengo la paciencia para aguantar sin ganar carreras”.

Al #99 le preguntaron cómo se sentía tras haber hecho el anuncio de una decisión que llevaba meses meditando y que tomó durante el verano, manteniendo en secreto, hasta este jueves, el sorprendente desenlace.

“Me siento libre, orgulloso, muy orgulloso por toda mi carrera, afortunado, satisfecho y también un poco triste en según qué aspectos. Una mezcla de sensaciones pero, en general, positivas”.

En la rueda de prensa en la que Lorenzo ha anunciado la retirada estaban casi todos los pilotos de MotoGP, que han querido acompañar al balear en este momento importante.

“A nivel personal siempre ha habido dos Jorge, el de las carreras, concentrado y que iba a lo que tenía que hacer, y luego el Jorge relajado, que además se ha ido abriendo a lo largo de los años. Ahora se verá al verdadero Jorge, relajado y sin presión, y sin la necesidad de tener que demostrar y hacer resultados. Ese Jorge lo estoy empezando a sentir, aún me queda un fin de semana, que será importante, me gustaría ayudar al equipo a conseguir la triple corona, pero siento una gran liberación, un poco de tristeza, pero era la decisión adecuada en el momento correcto”.

Sin embargo, uno de los que no estuvo fue, precisamente, Valentino Rossi, compañero de Jorge durante siete años en Yamaha.

“Han estado casi todos los pilotos de MotoGP y algunos de otras categorías. Valentino creo que no ha podido venir, pero quería venir. Han estado casi todos, estaba la sala llena, la gente se ha emocionado y ha sido bonito, pese a la parte de tristeza que siempre tienen las despedidas”.

Lorenzo se va con solo 32 años y no son pocos los que creen que puede haber un regreso en el futuro, como piloto o probador.

“Creo que esta decisión va a ser permanente. Llevo 17 años aquí, he estado en los tres equipos más potentes del Mundial, he ganado muchas cosas. No tengo nada que demostrar. Un sexto título no me cambiaría demasiado la vida. Perderé un poco la adrenalina de competir al máximo nivel y llevar una moto, también perderé el éxtasis tremendo que significa ganar carreras, sobre todo porque siempre he sido un ganador y me encanta esa sensación que da ganar una carrera".

"Pero, por otro lado, ganaré en tranquilidad, relajación, no tendré tantos compromisos, no me lesionaré tanto, espero, pero en la vida nunca puedes decir que esto no pasará. Tengo 32 años, creo que es una retirada permanente pero no lo sé. Imagino que cuando descubra otros placeres de la vida no sé si tendré ganas de volver. En este momento está al 95% que no voy a volver, pero dejo una pequeña puerta abierta”.

Lorenzo ha destacado siempre por su sinceridad, tanta que incluso ha confesado, alguna vez, tener miedo sobre una moto.

“He demostrado muchas veces que el miedo se supera, volví después de la caída en 2008 de Montmeló. Más que miedo, que no me gusta llamarlo así, es respeto por las caídas, por hacerse daño”.

“A la moto no le tengo miedo, pero sí respeto que se incrementa cuando sufres una caída, pero con el tiempo se supera. Pero ahora ya no tenía ni la motivación ni la paciencia para aguantar más tiempo sin la posibilidad de ganar carreras, que es lo que a mí me mueve y me compensaba todo el esfuerzo. Si no tengo esa sensación, a estas alturas de mi carrera no encuentro la motivación para seguir”, zanjó el mallorquín.

Galería: Así anunció Lorenzo su retirada