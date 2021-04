Lecuona volverá a ser operado del síndrome compartimental

Lecuona ya pasó por el quirófano en enero de 2020 nada más aterrizar en MotoGP para ser operado del síndrome compartimental en su brazo derecho. El valenciano, que debutó en la categoría reina en la última carrera de 2019 en Cheste, había arrastrado esa dolencia toda la temporada en Moto2.

Tras subirse en noviembre de ese año a la KTM RC16 del equipo Tech3 en el Gran Premio de Valencia y participar también en los test de Cheste y Jerez, el dolor fue a más y decidió ser intervenido a tiempo para tomar parte en los primeros ensayos oficiales de pretemporada.

El síndrome compartimental es una dolencia muy frecuente entre los pilotos que sufren en los brazos, sobre todo cuando suben de categoría y pasan a llevar una moto más pesada que requiere más fuerza para controlarla. Provoca el aumento de la presión en un compartimento muscular, que puede dañar nervios y músculos y crea problemas con el flujo sanguíneo.

Un año más tarde, Lecuona ha vuelto a padecer en el primer gran premio de 2021 los mismos síntomas y será intervenido por tercera vez para subsanar esta afección crónica.

"Tengo una bombeo en el brazo derecho", explicó Lecuona. "Ya me han operado dos veces, pero no sé por qué ha vuelto. Así que el viernes [en el GP de Qatar] no di más de cuatro o cinco vueltas. Además, durante el fin de semana lo pasé mal porque pensé mucho en ello, me costó mucho mentalmente. No sabía si iba a ser capaz de terminar la carrera, noté el bombeo en el brazo y no podía manejar la moto al máximo. El rendimiento de mi brazo cayó, pero no hasta el límite".

El piloto de 21 años, al igual que el resto del paddock de MotoGP, abandonará Qatar nada más finalizar el Gran Premio Doha y viajará hasta Valencia para ser operado por el mismo equipo médico de la última vez.

Aunque el periodo de recuperación está fijado normalmente alrededor de las tres semanas, Lecuona intentará tomar parte en el Gran Premio de Portugal que arranca el 16 de abril. En 2019, Fabio Quartararo fue intervenido por este mismo motivo y 12 días más tarde acabó segundo en el Gran Premio de Catalunya.

"Me operaré el martes para estar listo para Portimao. Me voy a Valencia, al IMED. El médico es el mismo que me operó la última vez", confirmó el #27.

Las fotos de Iker Lecuona en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

