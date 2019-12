Lecuona: "Solo me comparo con Espargaró; con Pedrosa ni he hablado"

KTM contará con dos rookies en sus filas la próxima temporada. Brad Binder se estrenará en el equipo oficial, mientras que Iker Lecuona lo hará en el Tech3. El valenciano, de hecho, ya disputó la última carrera en Cheste, lo cual le sirvió de mucha ayuda en su adaptación.

Allí, durante los dos días de test, estuvo el probador de la marca, Dani Pedrosa. El sudafricano confesó haber estado colaborando con el español y que rodando detrás de él se dio cuenta de todo lo que hacía mal. La semana siguiente en Jerez, el de Castellar del Vallès solo participó en la segunda jornada debido a una gastroenteritis el lunes.

Sin embargo, en ninguna de las dos ocasiones trabajó con Lecuona. En su caso, ya pudo hacer un curso acelerado durante el Gran Premio de Valencia de cómo llevar la MotoGP y durante los test se ha centrado en seguir adaptando su estilo.

Pero mientras que Binder se fijó en lo que hacía Pedrosa, Lecuona prefiere hacerlo en Pol Espargaró. El de Granollers es la referencia de la marca y también la del #27.

"En general, me fijo en mí mismo. Es verdad que durante el fin de semana hable con Pol, pero no hablé ni con Dani ni con Brad. Solo he comparado [mis datos] con Pol", señala Lecuona.

"Pol tiene más kilómetros con esta moto, va muy rápido y si comparas nuestros datos hay muchas diferencias. Son mis primeros test, así que paso a paso van saliendo los tiempos", añade.

El debutante acabó en Jerez 21º en el acumulado de los dos días, solo por delante del propio Binder y Granado, y lejos de Espargaró (9º). Más que buscar el tiempo, lo que buscó en los dos días de pruebas fue centrarse en su pilotaje y a partir de ahí hacer una buena vuelta rápida.

"Mi estilo de pilotaje es agresivo. Por ahora me tengo que centrar en mejorarlo. Pierdo mucho. He entendido un poco más los neumáticos, la moto, los frenos. Cada vez que salgo mejoro en algo diferente, así que tengo que seguir así", remacha.

Información adicional de Lewis Duncan

Galería Lista 23º Eric Granado, Avintia Racing - 1:43.056 1 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22º Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing - 1:39.943 2 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21º Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 - 1:39.880 3 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20º Michele Pirro, Pramac Racing - 1:39.652 4 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19º Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing - 1:39.594 5 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18º Bradley Smith, Aprilia Racing Team Gresini - 1:39.588 6 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17º Alex Márquez, Repsol Honda Team - 1:39.224 7 / 23 Foto de: Motogp.com 16º Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP - 1:38.962 8 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15º Tito Rabat, Avintia Racing - 1:38.813 9 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14º Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini - 1:38.500 10 / 23 Foto de: Motogp.com 13º Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini - 1:38.442 11 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12º Danilo Petrucci, Ducati Team - 1:38.358 12 / 23 Foto de: Motogp.com 11º Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing - 1:38.352 13 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10º Cal Crutchlow, Team LCR Honda - 1:38.253 14 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9º Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing - 1:38.211 15 / 23 Foto de: Motogp.com 8º Jack Miller, Pramac Racing - 1:38.113 16 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7º Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT - 1:38.100 17 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6º Andrea Dovizioso, Ducati Team - 1:37.986 18 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5º Joan Mir, Team Suzuki MotoGP - 1:37.959 19 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4º Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT - 1:37.885 20 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3º Alex Rins, Team Suzuki MotoGP - 1:37.837 21 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2º Marc Márquez, Repsol Honda Team - 1:37.820 22 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1º Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing - 1:37.131 23 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

