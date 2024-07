KTM pierde a Sterlacchini, el que fuera mano derecha de Dall’Igna en Ducati

El fabricante austríaco logró arrebatar a Ducati, en 2021, a uno de sus principales ingenieros y que, en aquel momento, era considerado la mano derecha de Gigi Dall’Igna, Fabiano Sterlacchini. La ausencia del italiano en el box del equipo patrocinado por Red Bull ha llamado la atención este fin de semana en Sachsenring, disparándose las especulaciones al saberse que la baja no era por motivos personales o de salud.

Sterlacchini llegó a KTM en 2021 y tras unos meses observando la situación, mantuvo un pulso con el entonces jefe técnico, el austríaco Mike Leitner, que fue apartado de sus funciones para dejar la manos libres al italiano, que terminaba contrato a final de temporada.

Tras unas negociaciones infructuosas, KTM se ha dado cuenta de que no va a poder renovar a Sterlacchini y ante las sospechas de que haya podido llegar a un acuerdo con otros fabricante, podría ser Honda o más aún Yamaha, que tiene la base en Italia y que, en los últimos tiempos, ha fichado a dos ex ingenieros de Ducati con los que mantiene buenas relaciones, ha decidido que cese en sus funciones.

El estallido de la noticia ha llevado a los responsables de KTM a difundir su particular versión de lo sucedido.

"Es cierto. Ha sido una semana bastante agitada para nosotros. El contrato de Fabiano expiraba a finales del mes pasado, así que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Por supuesto, intentamos renovarlo, trabajamos en un nuevo contrato de tres años con él, pero no pudimos llegar a un acuerdo", admitió Pit Beirer, el director deportivo de KTM.

Las primeras versiones sobre lo sucedido apuntaban a que el italiano no estaba integrado en su nuevo hábitat, en Austria, lejos de su casa, y tenía "nostalgia".

Fabiano Sterlacchini, Jefe de Tecnología KTM Factory Racing Foto de: KTM Images

"La distancia de su casa, que está bastante lejos de nosotros, era un elemento, pero no quiero usarlo como excusa principal. No pudimos ponernos de acuerdo en ciertas cosas sobre cómo continuar y ésa es la razón por la que acordamos separarnos", ahonda Beirer.

"No estoy contento de que no podamos terminar lo que empezamos juntos. Teníamos un plan, teníamos una misión y hemos tenido que renunciar a ella", afirma Pit Beirer, que pese a la falta de resultados no considera que la marcha del ingeniero sea bueno para KTM.

"Quiero subrayar que Fabiano se fue como amigo y seguirá siendo amigo de KTM. Quiere lo mejor para nuestro proyecto en el futuro y ha sido responsable de algunas de las personas que ha traído de fuera. Seguiremos en esa dirección, pero sin él", aclaró.

Tras la marcha de Leitner, KTM ficho a otro italiano, Francesco Guidotti como Team Manager, e incorporó a técnicos con experiencia en Ducati, como Cristhian Pupulin o Alberto Giribuola.

"Tenemos un personal y unos ingenieros excelentes que asumirán su papel", añadió el director de KTM Motorsports.

Sobre la falta de resultados que generaron algún critica, Beirer mostró su desacuerdo.

"Ha creado áreas en nuestro proyecto que no estábamos cubriendo. Hemos ido en una dirección diferente. Creo que nuestro proyecto tiene ahora una base mucho más estable, más aún por la excelente gente que hemos encontrado con él en los últimos tres años. Estoy contento con lo que ha hecho. Sólo hay algunas cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo", apuntó, sin querer ampliar.

"No queremos entrar en detalles sobre el hecho de que no continuemos juntos, pero el contrato no se ha roto, estaba llegando a su fin y no hemos llegado a un acuerdo para el futuro. Una vez más, la distancia de su casa no ayudó", insiste.

Lo cierto es que Sterlacchini podría haber seguido en su puesto hasta final de temporada, pero no será así, lo que recuerda un poco al famoso 'periodo de jardinería' que exige a los ingenieros de F1 estar un periodo de tiempo en su casa antes de fichar por otro equipo.