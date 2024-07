El jueves, Aleix Espargaró se presentó en el Circuito de Sachsenring con la mano derecha inmovilizada por la fractura que sufrió en la sprint del GP de los Países Bajos, hace una semana. La idea era entender si el corredor iba a poder aguantar el dolor.

"Es una cuestión de respeto, de lealtad, es mi trabajo. ¿Qué hago en el sofá de mi casa? Tengo que intentarlo", dijo Aleix este jueves en la previa del Gran Premio de Alemania. "Lo más importante es que el médico me ha dicho que la fractura no se puede desplazar ni ir a peor. Ellos piensan que no puedo pilotar con la mano rota, pero que solo es cuestión de la capacidad que tenga de aguantar el dolor", apuntó.

"Voy a intentarlo todo. Me han hecho un guante especial, no puedo cerrar mucho la mano, pero es Sachsenring, que solo tiene una curva de derechas fuerte. Lo voy a intentar. Lorenzo Savadori también se ha hecho daño y no puede sustituirme, por Aprilia y por mi equipo estoy aquí y lo vamos a intentar", explicó el catalán.

Al inicio de la sesión, Aleix salió a pista y tras completar dos giros volvió a box, donde el doctor Ángel Charte le estaba aguardando para certificar que el dolor era indomable y, por tanto, lo mejor era dejarlo para una próxima ocasión.

"Se ha probado, quería por respeto a Aprilia intentarlo a toda costa, pero ya en la primera vuelta ha visto que era imposible, en cada frenada la mano le dolía y ha preferido volver al box y no seguir adelante con el gran premio", confirmó a pie de pista Bonora, el team manager de Aprilia, que ahora se queda con un solo piloto, Maverick Viñales, para afrontar el fin de semana.

Para las motos de Noale el trazado de Sachsenring no es excesivamente propicio, nunca han hecho aquí un buen resultado, por lo que esperan al GP de Gran Bretaña, tras el verano, como el circuito propicio para la reaparición de Aleix.

Tras anunciarse la decisión de no correr, el propio Espargaró habló en DAZN de su estado y del por qué de no seguir: "Era muy difícil. Esta semana, hablando con Charte y todos los doctores, me dijeron que con esta fractura en la mano del gas era imposible, que me quedara en casa. Pero notaba que tenía quizás una opción, lo quería intentar y no quedarme con la duda. Pero en la curva de derechas, el dolor es tanto que me irradia, se me levantan los dedos y no puedo aguantar el gas. Así que tocará descansar. Se me ha quedado un poco la cara de tonto de dar solamente una vuelta, pero lo quería intentar", explicó el de Granollers, que se quedará en Alemania con su equipo.