KTM, "muy cerca" de Ducati tras el GP de Australia, según Binder

Brad Binder se clasificó segundo y rodó en esa misma posición durante gran parte de la carrera larga del Gran Premio de Australia, disputada el sábado, quedando finalmente fuera de la lucha por el podio al ser adelantado por el ganador, Johann Zarco, en la penúltima vuelta.

El sudafricano se acercaba a Jorge Martín, el único de los pilotos de cabeza en Phillip Island que arriesgó con el neumático blando trasero, cuando la otra Ducati del Pramac le adelantó en la curva 4 (Miller Corner), dando a Pecco Bagnaia y a Fabio Di Giannantonio la oportunidad de pasarle también.

Binder terminó cuarto por delante de Martín, continuando con el buen estado de forma que ha mostrado especialmente desde la introducción del chasis de fibra de carbono de KTM en Motegi.

"Si comparamos la temporada pasada con la actual, el paso es enorme", dijo Binder. "Hemos dado un paso adelante enorme, me he sentido muy bien sobre la moto. Hemos hecho una clasificación muy buena, la mejor que he hecho nunca en MotoGP. Fue genial salir sin nadie delante".

"Creo que no estamos lejos, estamos muy cerca [de Ducati]. Está claro que al final tenían un poco más de agarre que nosotros, a pesar de que cuidé mi neumático todo el tiempo. Pero en cualquier caso creo que es algo esperado, porque siempre somos un poco más duros con nuestros neumáticos que algunos de nuestros rivales. Sé que el año pasado me quedé sin goma a falta de cinco vueltas y [esta vez] llegué al final [siendo] bastante competitivo".

Preguntado por Motorsport.com por su reacción al adelantamiento de Zarco, que le costó una oportunidad de podio, el de Potchefstroom respondió: "Fue un poco una sorpresa porque yo estaba en la línea [ideal], digamos, y estaba tratando de atrapar a Jorge, que venía hacia nosotros. Acabé perdiendo unas cuantas posiciones ahí y fue difícil recuperarlas porque todos los chicos se estaban dispersando por la pista".

Binder admitió que habría sido imposible para la KTM llegar hasta el final con el neumático blando trasero, y elogió a Martin por quedarse a una vuelta de la victoria con su goma desfallecida.

"Sabía que iba a ser casi imposible seguirle al principio", dijo. "Mantuvo ese ritmo endiablado hasta que, a falta de unas 10 vueltas, vi que se estabilizaba por primera vez. Hizo un trabajo realmente bueno, me quito el sombrero ante él por hacer que el blando llegara tan lejos. Creo que [nosotros] habríamos tenido problemas antes", finalizó.