Martín: “He hablado con Lorenzo para ver cómo me puede ayudar”

El piloto de Pramac Ducati acabó la carrera del pasado domingo en Motorland con muchos problemas físicos, con sobrecarga en los brazos y calambres en la pierna izquierda, un problema que achaca a su posición encima de la Desmosedici.

Por ese motivo, aunque Misano no es un trazado tan exigente como Motorland, el madrileño quiere enfocarse en el estilo de conducción para ahorrar energía.

“Este circuito no es tan técnico como Motorland, las frenadas son más rectas y quizá solo el primer sector es más especial, pero nada del otro mundo. Estuve entrenando hace poco aquí y fui rápido. El fin de semana lo enfoco como siempre. Empezamos de cero, me lo tomo con calma el viernes intentando entender qué me hace falta para ir rápido”, explicó Martín este jueves.

“Pero lo voy a enfocar más en el estilo. Intentaré trabajar en entender la moto sin cansarme tanto, porque está siendo muy física, sobre todo en la última carrera, y necesito encontrar una posición que vaya más cómodo para poder acabar bien las carreras”, desveló.

“En Aragón fue muy duro en ese aspecto y espero dar un pasito adelante. Estoy mejor, pero me falta un poco en el brazo de la operación y eso me lleva a compensar mucho con el izquierdo. Me costó demasiado en las últimas 10 vueltas el domingo. Bajé mucho el ritmo y cometí muchos errores. Es algo en lo que quiero trabajar. Siempre he sido muy detallista y no me gusta cometer errores. Cuando lo he hecho bien es porque no los he cometido. Al final soy competitivo y si quito esos pequeños fallos puedo mejorar muchos segundos”, argumentó.

Otro problema que tuvo en carrera el madrileño fue en la pierna izquierda, la del cambio, que sufría rampas.

“Sí, tuve una especie de síndrome compartimental en el tibial, pero es algo que hemos cogido a tiempo. Tenía una posición en la leva que no era la mía de todo el año y creo que vino un poco por esto. Volveremos a la posición normal. He trabajado mucho con el fisio esta semana y me siento la pierna mucho más liberada. No creo que tenga ningún problema este fin de semana en ese aspecto”, dijo aliviado.

Un tema, el de la posición en la moto, que recuerda a Jorge Lorenzo cuando llegó a Ducati en 2017, que hizo muchos cambios en el depósito de su moto para encontrar la mejor ergonomía.

“Ahora mismo, para mí, el estado físico es un 80% y la posición en la moto va a marcar mucho la diferencia. Creo que en Aragón sin estos problemas podría haber peleado por el podio. Es algo que no podemos permitir que me afecte a final de carrera. Estoy fuerte, estoy entrenando bien, pero está claro que algo estoy haciendo mal en cuanto a estilo, porque no creo que los demás entrenen más o mejor que yo”.

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Jorge Martín en MotoGP)

El madrileño admitió a Motorsport.com que ha hablado con Jorge Lorenzo sobre la cuestión.

“He estado hablando con Jorge para ver cómo me puede ayudar, para ver qué cambios hizo él. Tenemos alguna idea que durante este fin de semana y en el test de la próxima iremos probando para mejorar”.

Para ello, Martín intentará cambiar algunas costumbres y utilizar más las piernas.

“No estoy utilizando las piernas a la hora de pilotar. Tengo que hacerlo, estoy en MotoGP y aquí los brazos los destrozas. En Silverstone y Austria empecé a utilizarlas más, pero cuando vas cómodo y rápido te sale mejor, tienes tiempo de pensar. En Aragón iba con el gancho y tengo que empezar a separar lo físico de la constancia”.