Martín: "Para mi era una oportunidad, pero han tomado la decisión correcta"

Sobre el papel el gran perjudicado de la cancelación de la carrera sprint del GP de Australia por las condiciones climáticas, era el corredor de Pramac Jorge Martín. El español salía en pole y el sábado, en la carrera larga, completó las 13 primeras vueltas (las que duraba la sprint de hoy) con tres segundos de ventaja. Martín tenía mucho ritmo y hace tres semanas en Japón demostró, bajo la lluvia, ser un cohete.

Sin embargo, las condiciones obligaron a cancelar la carrera por la seguridad de los pilotos y Martín estuvo de acuerdo.

"Ha sido la decisión correcta, el viento era increíble y hemos visto muchas caídas en Moto2. Ha sido decisión de dirección de carrera y hay que respetarla", encajó el madrileño.

"Me encontraba cómodo en agua y veía una oportunidad de recuperar puntos en esta carrera, pero no ha podido ser y hay que pensar ya en la siguiente", el próximo domingo en Tailandia.

El problema es que el español no ha podido intentar quitarse la espinita de ayer y se va con mal sabor de boca.

"Lo de ayer no fue un jarro de agua fría como en Indonesia, pero si es frustrante ser el más rápido de todo el fin de semana y tirar la carrera por la borda, pero al menos conseguimos unos puntos, pudo ser peor. Hay que estar concentrados y no volver a cometer un error como el del neumático, porque llegan pistas buenas para mi y es importante llegar con opciones a Valencia", valoró.

Martín salió a la carrera del sábado con neumático blando detrás y tirando a tope desde la primera vuelta, con un poco más de calma la cosa hubiera podido cambiar.

"No hubiera cambiado nada porque sin margen me hubieran alcanzado igual al final, fue un claro error, quizá la estrategia no fue la correcta y con otro neumático (el medio) si hubiese tirado al principio me hubiese pasado lo mismo, nunca lo sabremos".

Dos errores, la caída de Mandalika y el neumático de Phillip Island que comprometen sus opciones de lucharle el título a Pecco Bagnaia, aunque suman en su aprendizaje.

"Sobre todo he aprendido que cuando estas luchando por un Mundial, que para mi es la primera vez en MotoGP, tienes que pelear con las mismas armas que tus rivales, sobre todo si eres más fuerte que ellos, como era el caso en esta pista. En Indonesia aprendí que cuando está el asfalto sucio no te puedes salir de la trazada", dijo entre risas demostrando que no pierde el sentido del humor.

"Este año será o no será, yo voy a intentarlo a tope, pero son experiencias y aprendizajes par el futuro", añadió el de Pramac, que, sin embargo, no se da por vencido.

"Falta mucho Mundial, Tailandia es muy buena pista para mi, también Sepang, Qatar y Valencia, todas las que quedan, las cuatro, y espero poder conseguirlo", zanjó.

