Joan Mir: "No me cambia los planes no estar entre los diez primeros"

Cargar el reproductor de audio

Decía Joan Mir en la previa que cada vez era más importante empezar bien ya desde el viernes los grandes premios, que eso le ahorraba mucho trabajo el sábado y le daba más opciones de pasar a la Q2 directamente, la única vía para conseguir una clasificación decente en parrilla, como la que logró en Portimao hace una semana, cuando fue segundo, su mejor puesto de salida desde que está en MotoGP.

Sin embargo, este viernes, a la hora de la verdad, el de Suzuki no atinó a cerrar una buena vuelta. Por la mañana, en el FP1 (1º) se mostró fortísimo, tanto en ritmo de carrera como a una vuelta, pero por la tarde no pudo mejorar del 12º puesto. El mallorquín, sin embargo, tiene una explicación.

"No se ha torcido la cosa, simplemente lo que ha pasado es que en la penúltima salida con el neumático usado tenía para hacer tres vueltas, lo he alargado y me he ido a las seis. He dejado menos tiempo en el box para cambiar a gomas de clasificación, quedándome solo tiempo para hacer dos vueltas lanzadas, la primera para calentar y la segunda para atacar el crono, pero me he ido largo en la curva dos y no ha cerrado bien el giro. Me siento bien con la moto, tengo buenas sensaciones pero he cometido el error de seguir un poco más en pista con la goma media usada, me he ido encontrando bien y buscaba sensaciones, pero de cara a mañana no me cambia nada".

Para Mir, no estar en la Q2 de forma provisional no es un problema ya que considera que los tiempos bajaran y los diez clasificados saldrán del FP3 del sábado por la mañana.

"El tiempo lo tendremos que hacer igual todos, los cronos bajarán. Está claro que Fabio Quartararo ha rodado muy rápido hoy y no se bajarán tanto de su tiempo, pero el resto sí giraremos más rápido, así que acabar hoy el 12º no me cambia en absoluto los planes".

"Hay muchas curvas con parches húmedos y fuera de la línea no se seca. Los asfaltos nuevos del Mundial no absorben el agua, nos ha pasado en Misano, en Austin y también en Portimao, las humedades persisten y no se secan tanto como hace unos años, como en Sepang, allí antes se secaba en cinco minutos y ahora tarda mucho, seguramente asfaltan encima y eso debe ser un problema. Cuando Marc Márquez se ha caído hoy es porque estaba fuera de la línea, no es por otra cosa. Hay que estudiar este tema porque son caídas feas que se podrían ahorrar", zanja el de Palma.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images