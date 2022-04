Mir: "Sé de lo que es capaz mi compañero y sé de lo que soy capaz yo"

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- Al de Suzuki se le escapó de entre las manos la mejor oportunidad de la temporada de alcanzar un podio o, quién sabe, la victoria el pasado domingo en Portimao, cuando primero un problema con el tren delantero de su moto y, después, una caída en un incidente con Jack Miller, le dejaron con un 'cero' en el casillero, lo que le hace retroceder algunas posiciones en la general del Mundial.

Una situación que contrasta con la de su compañero de marca, Alex Rins, que acumula ya dos podios y se ha encaramado al co-liderato del Mundial, una situación que no le incomoda.

"Motiva, estamos ante la sexta carrera de la temporada y Alex ha hecho un arranque espectacular, no ha fallado en ningún momento, estoy contento por ello, sé de qué es capaz mi compañero de equipo y sé de lo que soy capaz yo", valoró.

Sin tiempo para mucho más, el campeonato llega a Jerez, donde este mismo fin de semana se celebra el Gran Premio de España.

"Sobre el papel no es uno de mis circuitos favoritos, pero siempre he ido bastante bien aquí. El año pasado perdíamos en aceleración, este año tenemos el dispositivo de regulación de altura que nos puede ayudar y permitirnos hacerlo bien, por qué no".

Tras la carrera del domingo en Portimao, Mir estaba muy enfadado con la falta de rendimiento del tres delantero de su Suzuki, Motorsport.com le preguntó si habían logrado descifrar la raíz del problema.

"Sí, la prioridad era saber por qué tuvimos ese problema, pero todavía no hemos hecho la reunión técnica y no sé por dónde van los tiros. Lo que sí sé es que se está priorizando mucho saber qué pasó, para que no se repita, ya que un problema así te destroza todo el fin de semana".

En cualquier caso, el corredor balear ha hecho reset de la carrera de Portimao, en la que fue derribado por Miller cuando circulaba tercero luchando por el primer podio del curso.

"Si empiezas la carrera desde una posición más retrasada en parrilla y vas a buscar el podio, está claro que un problema como el del tren delantero te hacer perder un poco y estar por ahí, por el top cinco. Pero en el caso del domingo pasado fue diferente, salía segundo en parrilla y, personalmente, iba a intentar luchar por la victoria, por lo que un problema así te afecta más. Y eso fue lo que pasó".

"Era una gran oportunidad de intentar luchar por la victoria, pero desde el mismo momento en el que salí ya me di cuenta de que no era el día para lograrlo".

Pese al mal resultado, Mir logró en Portugal clasificar segundo en parrilla, su mejor resultado en la clase reina, lo que es un paso adelante comparado con los problemas en ese sentido del año pasado.

"En Portimao se demostró en la Q2 que cuando se tenía que sacar una vuelta, se sacó, ahí te das cuenta de que la base es buena, está claro que no en todos los circuitos seremos rápidos el viernes y el sábado, pero en general estoy contento con la progresión, y el objetivo es seguir esa evolución sin parar durante todo el año".

Tal y como hizo Fabio Quartararo en Portimao, donde dio un golpe encima de la mesa, Mir busca dar el suyo.

"En Portimao tuve la oportunidad y se perdió, ahora lo quiero hacer aquí, las ganas están ahí de hacerlo en cada carrera".

Un Mir que sigue sin renovar con Suzuki, aunque parece que la intención de las dos partes es la de seguir juntos.

"Para mí no tiene nada que ver, no voy a rendir más porque mi futuro esté por decidir, ni me va a preocupar. Si me preocupa será fuera de la pista, dentro siempre voy a dar el máximo. En mi carácter nunca cambia dar siempre el cien por cien dentro de la pista", zanjó el balear.