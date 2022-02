Mir: "Suzuki ha trabajado más de lo que me esperaba"

Cargar el reproductor de audio

Sepang. 4 de febrero de 2022.- Al mallorquín, campeón del mundo de MotoGP en 2020, no le alcanzó la última temporada para revalidar el título, seguramente una responsabilidad que le correspondió más a la moto que al piloto, impotente en muchas situaciones, sobre todo ante las todopoderosas Ducati.

Según Joan Mir, el fabricante de la gran 'S' ha tomado nota de lo sucedido en 2021 y se ha puesto las pilas para evitar que aquella sensación de inferioridad se repita.

Hará bien la marca de Hamamatsu en dar ese paso adelante que desde hace meses le reclaman tanto Mir como Alex Rins, habida cuenta de que los contratos de ambos expiran el próximo mes de diciembre.

"Sé es que Suzuki ha trabajado mucho; más de lo que me esperaba. Hay que tener en cuenta que con esta moto se ha ganado un título. El año pasado mejoró, pero no tanto como lo hicieron las demás. Eso, para los japoneses no es bueno", comentaba el español este viernes, ya desde Sepang, donde el sábado volverá a subirse a la GSX-RR; un prototipo refinado pero continuista respecto de la versión de 2021.

"Ya hace tiempo que [Suzuki] se dio cuenta de que el trabajo que se hizo el año pasado no era suficiente para ganar el Mundial", añadió el #36, poco después de desvelar la decoración de la nueva moto, que incorpora el color negro para resaltar más los dorsales.

No tiene reparo el balear en afirmar que las sensaciones que saque de esta pretemporada pueden tener una influencia decisiva en su decisión de seguir o no vinculado a Suzuki, por más que las opciones que pueda barajar no sean muchas.

"Muchos pilotos terminan sus contratos en 2022, y los test serán muy importantes para mí. Me siento muy bien en Suzuki, pero también es verdad que los cambios en según qué momentos pueden ser positivos", recalcó Mir, que la reciente temporada concluyó el tercero en la tabla general, con 70 puntos menos que Fabio Quartararo, el campeón, y sin poder ganar una carrera.

Sobre quiénes cree que serán los candidatos al título, su lista es larga, y en ella figura también Marc Márquez, aunque no en la parte más alta.

"Márquez está entre los candidatos al título, lo ha estado en los últimos diez años y seguro que va a estar entre los favoritos. No lo situaría el primero de la lista, pero estará ahí. Al primero pondría a Fabio, se lo ha ganado por el hecho de ser el campeón, pero serán varios los que pueden luchar por el título. Mi idea es estar entre ellos", prosiguió Mir, antes de remachar: "Para ganar un Mundial, la suma entre lo que ofrece la moto y lo que da el piloto tiene que llegar al 100%. Hay veces que la moto no está al nivel y es el piloto el que tiene que poner el resto. Y no todo el mundo es capaz de hacerlo".

