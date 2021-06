La remontada imposible que necesita Mir para revalidar el título de MotoGP

Después de nueve grandes premios, Fabio Quartararo lidera la clasificación de MotoGP con 156 puntos tras haber ganado cuatro carreras y subido al podio en otras dos. El Diablo ya suma más puntos que en todo 2020 y saca 34 al segundo, Johann Zarco.

En la cuarta plaza aparece el vigente campeón, Joan Mir, con 101 puntos, es decir, 55 menos que el piloto de Yamaha. En este mismo periodo, el pasado curso sumaba 105 y cuatro podios, uno más que ahora, si bien varios de los circuitos en los que ya se ha corrido no se visitaron la temporada pasada.

El domingo, tras finalizar tercero en el Gran Premio de Holanda, Mir repitió en varias ocasiones que con la actual moto no le llega para revalidar el título de MotoGP: "Está difícil. Hay que ser realista, Fabio está teniendo muy buen ritmo en todos los circuitos y no está fallando. Queda mucha temporada. Ha habido circuitos que le han podido beneficiar y la segunda mitad no es tan favorable. Soy optimista y espero estar por ahí. [Suzuki] está trabajando. El título, con el paquete que tenemos, está muy complicado y depende de qué pase. No será suficiente".

Al balear no le faltaba razón, pero por otros motivos. Independientemente de lo que pueda desarrollar Suzuki para la segunda mitad de la temporada, Mir tendría que recuperar los 55 puntos que le saca Quartararo, lo que en caso de lograrlo sería la mayor remontada de la historia en la categoría reina. Todo ello teniendo en cuenta nunca se ha clasificado en primera fila desde que llegó a MotoGP en 2019 y que solo lleva una victoria.

Sin embargo, el #36 tiene un precedente al que agarrarse. Él mismo, el año pasado, ya protagonizó la mayor remontada de la historia. Después de tres grandes premios estaba a 48 del líder, también Quartararo. 10 carreras más tarde se proclamó campeón del mundo. Justo las mismas que quedan ahora tras el anuncio del último calendario. Quartararo acabó cerrando la temporada a 44 de Mir.

