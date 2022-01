Mir: "Fue decepcionante no poder poner a Quartararo nunca contra las cuerdas"

Joan Mir fue uno de los pilotos más regulares de la temporada 2021, logrando clasificarse entre los nueve primeros en las 16 carreras que terminó, acabando hasta en once ocasiones entre los cinco primeros. Al final del año, el campeón de 2020 sumó seis podios, pero no pudo lograr ni una sola victoria, lo que le condenó a quedar fuera de la lucha por el título antes de hora.

La consistencia de Mir queda demostrada con sus números, pero al corredor mallorquín no le alcanzó con estar casi siempre entre los primeros para plantar batalla a un Fabio Quartararo que, exactamente igual que el español, acabó 16 veces en el top 10 y, de ellas, once entre los cinco primero durante el año, pero que a diferencia del mallorquín sumó cinco victorias y un total de 278 puntos, 70 más que el de Suzuki, que acabó tercero del campeonato, superado también por Pecco Bagnaia (252).

Viendo la extraordinaria consistencia de Mir, uno llega a la conclusión de que Suzuki falló en 2021 a la hora de defender la corona.

"No, no lo diría así. Fueron un cúmulo de cosas que sucedieron y que no nos dejaron [luchar por el título]. Es un poco complicado hablar de esto, un poco difícil, la verdad”, aseguró Joan Mir en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Pese a que se mostró, en algunos momentos, crítico con la marca japonesa, Mir no quiere descargar todas las culpas en la evolución de la moto, pero sí admite no estar contento con lo que pasó la pasada temporada.

"No estoy contento con la situación, no es que no esté contento con Suzuki, no lo estoy con lo que nos ha llevado a no poder luchar por el Mundial de una manera más dura, no haber podido poner a Fabio [Quartararo] contra las cuerdas en ningún momento de la temporada. No es lo que me esperaba y es una desilusión. Estoy desilusionado, creo que esa es la palabra", con la que define su temporada 2021.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Uno de los lamentos más recurrentes de Mir durante la temporada fue que la mejora de los rivales, durante el año, fue muy superior a la de Suzuki y cuando se le plantea qué le gustaría tener de las demás motos, lo tienes claro.

"Esto solo lo puedo responder en base a lo que todo el mundo pensamos que tienen las demás motos, pero la verdad no la sé porque no he probado ninguna que no sea la Suzuki. Pero por sensaciones, me quedaría con la potencia de la Ducati, la agilidad de la Honda, el agarre de la Yamaha. Y también con la constancia de la Suzuki".

Con solo 24 años y dos mundiales en el bolsillo (fue campeón de Moto3 en 2017), Mir acaba contrato con Suzuki a final de temporada y no son pocos los que le colocan ya fuera de la marca de Hamamatsu en 2023.

En algunos deportes se suele incluir una cláusula de liberación si llega la oferta de un 'grande', cuando le preguntamos a Mir qué equipo podría acceder a ella, apuesta sobre seguro: "Creo que los equipos más fuertes ahora mismo en MotoGP son Ducati, Honda y Yamaha. También metería en esa lista a Suzuki. Entonces las cosas irían por ahí". Casi nada.