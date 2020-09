El de Suzuki está decidido a tomar las riendas de un campeonato que, hasta ahora, parece que nadie quiera ganar. La baja de larga duración del gran dominador de MotoGP, Marc Márquez, ha creado un especie de efecto vacío, dejando vacante la plaza de claro favorito a conquistar la corona 2020.

Un espacio que Joan Mir (Palma de Mallorca, 1/9/97) está decidido a ocupar en su segunda temporada en la clase reina.

Mir comenzó el Mundial con una caída en Jerez, un quinto puesto en el Gran Premio de Andalucía y un nuevo ‘cero’ en Brno, sumando 11 puntos de los 75 que se pusieron en juego en las tres primeras carreras.

Pero desde entonces, el corredor de Suzuki ha mostrado su mejor versión, la que se acerca más al piloto determinado y ganador que conquistó la corona de Moto3 en 2017, logrando ser segundo en Austria, cuarto en Estiria, tercero en San Marino y, de nuevo, segundo en el Gran Premio de Emilia Romagna del pasado domingo: 69 puntos sobre 100, escalando hasta la cuarta posición de la general (80), a sólo cuatro puntos del líder, Andrea Dovizioso.

Todo ello, mientras el corredor de Suzuki busca todavía su primera victoria en la clase reina, algo que rozó en el GP de Estiria, cuando lideraba la carrera con 2.415 segundos de ventaja sobre el segundo, pero una bandera roja por la caída de Maverick Viñales arruinó sus opciones.

Sin esa victoria, Mir está metido de lleno en la lucha por el campeonato y parece ser el piloto más determinado a tomar las riendas de un Mundial sin dueño por el momento.

“Si llega la victoria seguro que nos permitirá estar más adelante en la general. Pero es muy importante no obsesionarse con ganar una carrera. Obsesionarse con ganar no da puntos y, por el contrario, puedes perder muchos”, avisa Joan.

“Mi objetivo es ganar, eso está claro. Pero mientras no llegue esa victoria, debemos estar en el podio y sumando puntos. Un día llegará, la victoria vendrá sin buscarla”.

Un primer puesto que si llegara para el de Suzuki en Barcelona le colocaría líder de la general en solitario, una posibilidad en la que Mir no quiere pensar, como tampoco quiere soñar con el título.

“Todavía no me he ganado el derecho a soñar con ser campeón de MotoGP este año, para eso tengo que ganar todavía algunas carreras”, zanja el tema convencido el corredor de Palma.