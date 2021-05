Joan Mir aún no se ve listo para tanto activismo como Hamilton

Desde hace varios años, Lewis Hamilton ha querido utilizar su fama para defender causas medioambientales y sociales, en particular la lucha contra las desigualdades raciales, a través de mensajes contundentes e iniciativas concretas como el lanzamiento de un programa destinado a mejorar la diversidad en el mundo del automovilismo.

Por esas y otras causas, el heptacampeón de la F1 recibió un premio Laureus la pasada semana al Piloto Defensor.

Tal compromiso no es muy habitual en el mundo de las carreras, pero despierta la admiración de Joan Mir. El campeón del mundo de MotoGP elogia los esfuerzos de Lewis Hamilton y los considera importantes, pero todavía no se siente preparado para convertirse en portavoz de las causas que más le inquietan.

"Es cierto que es importante y que Lewis es muy bueno en las redes sociales y comparte muchas cuestiones de cosas que no van bien y las admiro. Comparto absolutamente lo que Lewis está transmitiendo a tantas personas, pero antes de nada, ¡yo no tengo 20 millones de seguidores!" dijo Joan Mir, al que siguen 448.000 personas en Instagram y 30.300 en Twitter.

El tamaño de la comunidad que sigue al mallorquín no es el único obstáculo para tal compromiso. Nacido 12 años y medio después de Hamilton, Mir se considera todavía joven para pronunciarse sobre ciertos temas delicados, aunque no oculta que le gustaría involucrarse más.

"Tengo 23 años, y creo que a los 23 él tampoco estaba haciendo estas cosas, pero eso no significa que más pilotos no tengan que estar más al tanto de lo que está sucediendo en la Tierra y tratar de ser un poco más sociales en estas cosas y no publicar más cosas sobre estos temas: yo sería uno de los los que presionan por ello, pero por el momento estoy listo. Aunque es cierto que debemos hacer más...", añadió.

En las últimas semanas, se ha hablado mucho del tema de los comentarios de odio y dañinos en las redes sociales hacia los pilotos, en ocasiones blanco de críticas violentas y afectados por rumores infundados. Varios de ellos han decidido dar un paso atrás, como Jack Miller e Aleix Espargaró, mientras que Maverick Viñales tomó la decisión radical de cerrar su cuenta de Twitter, prefiriendo otras plataformas como Instagram y TikTok.

Con información adicional de Guillaume Navarro

