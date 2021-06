Jack Miller cruzó la meta cuarto a 0,175 segundos de Fabio Quartararo, que cerraba el podio por detrás de Miguel Oliveira y Johann Zarco en el Gran Premio de Catalunya, celebrado este domingo en el Circuit de Barcelona.

Pero una sanción de tres segundos al francés, le bajó del podio y subió al australiano, que aseguró saber que iba a ser beneficiado por el reglamento.

“No ha sido fácil. La verdad es que me he sentido bien, pero cuando estaba delante liderando y trataba de mantener el ritmo, se me atascó una marcha, perdí la plaza con Mir y me quedé un poco atrás”, explicó Miller sobre los comienzos de la carrera.

“La temperatura de la goma delantera me subió mucho y no pude recuperar. Estaba muy estresado, no podía recortar. Pero al final ha sido muy divertido y quiero dar la enhorabuena a Oliveira. Ha hecho un carrerón, nos la ha hemos devuelto mutuamente", en referencia a que Jack ganó en Portugal, además de en Jerez.

Para Miller el tercer puesto de este domingo le vale para adelantar a su compañero Pecco Bagnaia en la general.

“Es un podio vital y sobre todo recortarle puntos a Fabio. Desafortunadamente, he perdido un poco respecto a Johann (Zarco). Cuando me ha adelantado parece que él tenía una marcha adicional”, se lamentó pese a llevar la misma moto.

Clasificaciones completas: Así quedan los campeonatos de MotoGP 2021 tras el GP de Catalunya

Sobre la acción fruto de la cual Quartararo fue sancionado (se saltó una chicane y regresó a pista sin ceder posición) dijo: “Vi que Fabio atravesó la chicane y quería pasarle, pero en la última vuelta traté de estar cerca porque pensaba que iban a penalizarle, porque había ganado mucho en su maniobra”, aseguró.

“Me quedaba margen para pasarle, en la curva 10, pero en las últimas vueltas pensaba en conformarme con el cuarto puesto, pero iba pensando en la norma de la chicane y sabía que le iban a quitar al menos un segundo. Lo sabía y lo afronté con calma, pegándome a él para entrar a menos de un segundo”, como así fue.

“Estoy contento por el equipo y por mí mismo. Es mi primer podio en Barcelona y es fantástico. Ahora hay que pensar en la carrera de Alemania”, zanjó el australiano.

Las fotos de Jack Miller en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

Jack Miller, Ducati Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team líder al inicio 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Gabriel Rodrigo, Team Gresini Moto3, Johann Zarco, Pramac Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Johann Zarco, Pramac Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo puesto Jack Miller, Ducati Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo puesto Jack Miller, Ducati Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo Jack Miller, Ducati Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images