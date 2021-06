Después de un inicio de temporada descorazonador para KTM, Miguel Oliveira logró este domingo en Barcelona la primera victoria del curso para la marca austríaca, que en las últimas carreras ha ido recuperando el nivel del pasado curso.

Oliveira ya avisó en el pasado fin de semana de Mugello, donde acabó segundo, sumando 45 puntos en dos carreras que le permiten escalar hasta la 7ª posición de la general con 54 puntos, a 64 del líder Fabio Quartararo.

Clasificaciones completas Así quedan los campeonatos de MotoGP 2021 tras el GP de Catalunya

“Es difícil expresar con palabras lo que siento en este momento”, dijo tras ganar la carrera el portugués.

“Ha sido una de las mejores carreras de mi vida, así lo siento. Todo era muy difícil, la gestión de los neumáticos, mantener la calma cuando me adelantó Fabio, buscar mi oportunidad. Ha sido una carrera perfecta de cabo a rabo. No puedo dar las gracias a KTM por la gran moto que me han dado hoy. Ha sido perfecto con el público en las gradas", añadió Miguel.

Oliveira, tras cruzar primero la meta, paró su moto en una barrera y se fue hasta las gradas donde había una bandera de su país, que paseó orgulloso.

“Había muchas ganas de poder volver a compartir estos momentos con el público. Ha sido todo un fin de semana muy bueno. La carrera fue probablemente una de las mejores de mi vida, por todos los motivos. Por elegir el neumático delantero que iba al límite y por cómo manejé el trasero. Muy contento”.

Antes de la carrera todos los focos apuntaban a Quartararo, pero el luso supo ser el tapado de la parrilla y sorprender al francés.

“Yo siempre tengo claro lo que puedo hacer. Es normal que la gente preste más atención a los pilotos que están más arriba en el campeonato. Nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, hemos dado un paso adelante en las tres últimas carrera y seguimos nuestra línea”, avisó.

De un inicio de temporada desastroso a un momento dulce en solo seis carreras.

“La verdad que tuvimos más tiempo para trabajar con neumáticos más blandos delanteros. El paso con el chasis nuevo nos ayuda y tratamos de poner todos los detalles juntos. Hoy en día en MotoGP está todo tan apretado que cada detalle cuenta. No hace falta un moto nueva, solo con algún detalle puedes mejorar el conjunto”, zanjó.

Las mejores fotos de la carrera de MotoGP en el GP de Catalunya 2021

Las mejores fotos de la carrera de MotoGP en el GP de Catalunya 2021