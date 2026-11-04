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MotoGP GP de Malasia

"Si no atacas, te atacan"; así vivieron Márquez y Ducati el triunfo en Sepang

El 'Inside Ducati revela que la de Márquez en el GP de Malasia fue más que una victoria. Mira cómo se vivió desde dentro del equipo italiano.

Jose Carlos de Celis

Editado: 4 nov 2026, 13:52

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El 'Inside Ducati' del GP de Malasia vuelve a demostrar lo diferente que es la vida a un lado y a otro del box del equipo italiano. Y en cuanto a Marc Márquez, ganador de la carrera larga, todo eran risas y alegría el domingo.

De hecho, en la celebración hubo un guiño al reciente historial de Márquez en el Circuito Internacional de Sepang, donde llevaba desde 2018 sin ganar: "Marc, ¿Sepang? Ahhhhh... ¿pero con la Ducati? ¡Sí!".

Precisamente con la Ducati el #93 tendrá su primera oportunidad de coronarse campeón este fin de semana en Qatar, y con ello en mente corrió el sábado en la sprint de Sepang, donde admitió que no quería liderar para evitar caerse. Terminó segundo, detrás de Pedro Acosta, y le supo a triunfo: "Era una carrera para fallar". Y añadió, mientras llovía: "9 puntos en una carrera así... dos minutos más y no habríamos podido acabar la vuelta".

Márquez entonó el mea culpa cuando explicó un problema con la marcha, y señaló a un "muy agreviso" Ai Ogura, antes de exclamar: "¡Si no atacas, te atacan!".

Antes, en la clasificación, primero celebró su tiempo a 70 milésimas de la pole: "Nunca había rodado en 1'56.5 aquí", pero luego, explicando su vuelta, definió como un "desastre" un error cometido en las curvas 13 y 14. El propio Gigi Dall'Igna sale a matirzarle: "Bueno, desastre, desastre...", dice el jefe riéndose y señalando la pantalla de tiempos.

Tras la carrera sprint, fue el único momento en el que se vio reír a Pecco Bagnaia, sexto en meta, que tiene una entretenida charla con Jack Miller.

Luego, Ducati recibe la visita de un viejo conocido, Danilo Petrucci, que admite estar "de turista", y que reconoce haber podido dar "como mucho 10 vueltas, no 20" ante el calor que hacía el sábado en Sepang. Petrucci le explica a Márquez su complicada temporada en el SBK, llena de accidentes, y por fin llega el domingo, que acaba con celebración y sonrisas.

"Muchas gracias a todos por vuestro duro trabajo", dice el #93 al llegar al parque cerrado ante su escudería, antes de comenzar la habitual celebración en el box.

Vídeo: el 'Inside Ducati' del GP de Malasia 2026

Mira: El 'Inside Ducati' del GP de Malasia en Sepang

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