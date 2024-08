La historia detrás del 'hacemos cine' de Gresini con Márquez

No solo los pilotos, sino que los equipos de MotoGP también están muy presentes en las redes sociales, y allí publican regularmente cosas para mantener al día a sus seguidores. Algunos se limitan a dar información pura y dura, mientras que otros con más creativos con el contenido que comparten, como en Gresini Racing.

El conjunto satélite de Ducati, cuya dirección corre a cargo de la esposa del difunto Fausto Gresini, Nadia Padovani, tiene un enfoque muy familiar, y saltó al estrellato de los medios con la llegada de Marc Márquez. Su director de prensa, Cristian Massa, aprovechó la ocasión para idear algo especial y lanzó #FacciamoUnCinema, que traducido al español sería algo como 'Hacemos cine'.

Antes de cada gran premio, o en ocasiones especiales, como un anuncio de un piloto, cumpleaños, o éxitos en las carreras, aparece en Instagram y el resto de canales de difusión un cartel de película adaptado. Ya sea 'El resplandor', 'The Martian', 'El Padrino' o 'El show de Truman', muchos clásicos conocidos y adaptados por el equipo.

Quién está detrás del cine de Gresini en MotoGP

En una entrevista que Cristian Massa concedió a la publicación hermana de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, explicó: "Tuve la idea a finales del año pasado, cuando oí hablar de Marc [Márquez]. Gresini es, por supuesto, un gran equipo, pero sigue siendo uno independiente, no oficial, así que no estás acostumbrado a ver a alguien como Marc en un conjunto como el nuestro".

"Así que decidí apostar por una estrategia, digamos, agresiva, que sigue siendo lo que somos, divertidos y sarcásticos", dijo el italiano. "Me encanta el cine, me apasiona y, en ese sentido, quizá fue divertido".

En un principio, se trataba solo de "crear expectación", sobre todo cuando no había carreras, desde noviembre hasta la presentación y las primeras pruebas: "Y entonces me di cuenta de que con cada película siempre había algo divertido o algo bueno para establecer una conexión. Así que cogí un cuaderno y dije, 'vale, vamos a hacer esto antes de Assen, antes del Sachsenring...', y más o menos al cabo de una hora tenía una película para cada gran premio".

Además, tenía ideas para "algunos hitos", como reveló, por si ocurría algo extraordinario. Después, todo lo realizó un experto en vídeo y un diseñador gráfico, y en cierto modo, asumen el papel de director, ya que tiene una idea de cómo debe quedar el cartel al final: "Son muy buenos, están dispuestos a realizar cualquier idea que se me ocurra. Sé cómo quiero que quede el cartel de la película, con la cara de Marc, él lo hace y la fuente queda así".

Sin embargo, también recibe sugerencias externas: "A veces, cuando empiezas, la gente te escribe en Instagram o algo así, te sugieren películas o incluso te mandan algo que han hecho ellos mismos. Hasta ahora, no he utilizado ninguna de sus ideas porque ya las tenía casi todas, pero nunca se sabe, si me doy cuenta de que estoy usando la de alguien, se lo hago saber en un mensaje privado y se lo agradezco".

El cambio en Gresini con Marc Márquez en MotoGP

El director de prensa del conjunto italiano no descartó que esos trabajos se recopilen y se inmortalicen en, por ejemplo, un libro: "Eso estaría bien, de hecho, me han pedido que haga algo a finales de año. Veremos, Marc y los resultados también son algo que nos impulsa a hacerlo, porque cuando solo compites por estar entre los diez primeros todo el tiempo, es brutal, pero es real, no puedes hacer mucho más".

"Los podios y la pole position en Austin nos ayudaron a seguir creciendo y mejorando. Si podemos seguir así todo el año, ¿por qué no?", se preguntó. "Es decir, hacemos una especie de anuario a final de cada temporada, supongo que los carteles saldrán en él este año".

En el momento en el que se le pregunta por el revuelo que levantó la llegada del ocho veces campeón del mundo a un equipo más bien pequeño, Cristian Massa admitió: "Mentiríamos si dijéramos que no ha cambiado nada. Tenerle en el equipo ha cambiado todo, pero no solo para nosotros, sino para todo el paddock".

"Como he dicho, no es habitual tener a una leyenda pilotando una moto antigua en un equipo satélite, y podría haber sido en cualquier conjunto, pero es este", continuó el italiano. "Y no se debe solo a él, sino también al hecho de que los dos hermanos estén juntos. Siempre hemos tenido un buen ambiente con los pilotos, con Diggia [Fabio Di Giannantonio], con Enea [Bastianini], pero siempre son rivales, en este caso es un poco diferente, porque son contrincantes, pero, ante todo, son familia".

Quizá lo que mejor encaje sería decir que es la "familia Gresini", porque el equipo se ve a sí mismo como ello: "Discutimos, como cualquier familia, pero al final del día, solemos comer juntos en la misma mesa y reírnos, así que es así, pero está claro que Marc ha cambiado algo".

Con el de Cervera, la victoria vuelve a estar al alcance de la mano, y la última fue obra de Fabio Di Giannantonio en el Gran Premio de Qatar 2023. Si el español consiguiera algo similar, ya tienen listo el cartel de la película: "Está terminado y listo para publicarse. En realidad está preparado desde la primera carrera, tenemos la pole position desde Qatar".

Cristian Massa no está preparando todavía la despedida de Marc Márquez, aunque este será el último año antes de que el catalán haga el salto al equipo oficial de Ducati: "Para ser sincero, aún no he pensado en decir adiós. Solo llevamos la mitad de la temporada, y nunca se sabe cómo podemos acabar este año, estamos en la lucha por todo, así que la despedida puede ser muy buena o muy triste, o las dos cosas".

