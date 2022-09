Gardner aclara la disputa con su legendario padre en redes sociales

Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de Moto2 2021, Remy Gardner, no pasa por su mejor momento anímico. El joven corredor australiano aseguró el jueves de la pasada semana, en la previa del Gran Premio de San Marino que "KTM me ha roto el corazón", al dejarle sin moto para 2023.

El fabricante austríaco no ha dejado el más mínimo margen al piloto que le dio el título mundial el pasado año en la clase intermedia, y tras solo unos meses en MotoGP, con la peor moto de la parrilla, le ha fulminado sin contemplaciones.

La gravedad de la situación hizo reaccionar al padre del corredor, el legendario ex piloto Wayne Gardner, ganador de 18 carreras de gran premio y campeón del mundo de 500cc, con Honda, en 1987.

Cocodrilo Gardner expresó, este pasado lunes, en sus redes sociales el desacuerdo respecto al comportamiento de su hijo Remy con KTM.

"Es muy triste ver que el futuro de Remy en MotoGP se acabará en 2022 por culpa de su llamado manager Paco Sánchez y su ridículo comportamiento con KTM. Remy tiene el talento y el potencial para ganar, pero necesita muchos cambios en su círculo interno del equipo de gestión y otras áreas", escribió en un claro ataque a su representante, el español Paco Sánchez.

La respuesta de Remy no se hizo esperar y rompió una lanza en defensa de su agente.

"Lamento mucho las palabras de Wayne Gardner contra mi manager. Paco no es el responsable de mi salida de KTM y confío plenamente en su profesionalidad y honestidad. Juntos encontraremos un nuevo proyecto para seguir disfrutando de este deporte que tanto amo", dejó dicho en sus redes sociales el mismo lunes.

El martes, tras la primera jornada de test oficial de MotoGP en Misano, Gardner atendió a los medios, como es habitual, teniendo que lidiar con preguntas respecto al intercambio de mensajes con su padre.

"Es mi padre, le quiero pero ha estado fuera de mi carrera profesional durante los últimos años. Todo el mundo lo ha visto. No voy a hablar de temas privados", dijo cuando le preguntaron por el tema.

El pasado mes de mayo, Motorsport.com tuvo la oportunidad de mantener una entrevista cara a cara con el piloto australiano, en la que aseguró: "Llevar un apellido ilustre me ha dado cosas y me las ha quitado", en referencia a su padre.

La relación entre ambos quedó cortada hace unos años, cuando Remy decidió tomar las riendas de su vida, un cambio que le llevó a ser campeón del mundo.

"Seguro que me ha dado algo y me ha quitado algo. Para algunas cosas ha sido muy difícil, te lo aseguro cien por cien. Pero algo también me ha ayudado, seguramente en mis primeros años, me lo ha enseñado todo, me dio una formación y me ayudó a aprender más rápido. Pero también hay partes negativas, igual tiene problemas con gente del pasado, o lo que sea, y se cierran bastante puertas", explicaba Remy en la entrevista, en la que quedó claro que no quería hablar del tema.

"Al principio venía (a las carreras), pero ya hace años que no. Ya soy mayor y puedo hacer las cosas por mi mismo", zanjó entonces.

La respuesta de Gardner a su padre no buscó, en absoluto, la confrontación, fue más una ratificación en la confianza con su manager.

"Como he dicho, Paco es mi representante y creo en él. Creo que siempre tiene lo mejor para mí, obviamente quería dejarlo claro".

Un futuro que, ahora mismo, no está nada claro.

"Paco está en ello, está viendo las opciones. Yo no estoy seguro todavía, la verdad. Estamos buscando la mejor opción, una opción competitiva con la que pueda volver a estar delante y luchar por las victorias, que creo que puedo hacerlo", explicó.

En principio, su representante maneja la posibilidad de competir en el Mundial de SBK, siempre que pueda cerrar un acuerdo con un equipo puntero, o volver a Moto2.

"No estoy seguro todavía", dice sobre sus opciones, para repetir lo mismo cuando le preguntaron qué posibilidad le seduce más. "Todavía no estoy seguro. Espero que se decida algo pronto", pide.

Para un piloto campeón del mundo, estar ante la tesitura de quedarse sin asiento en MotoGP solo unos meses después de su debut, es devastadora.

"Las primeras semanas fueron duras. Es el sueño por el que luchas toda tu vida, llegar a MotoGP. Después de ganar por fin el campeonato y tener éxito, la primera semana fue bastante dura. Pero donde se cierra una puerta, se abre otra. Hay carreras en otros lugares, hay una vida fuera de las carreras y hay otras competiciones, como Superbikes u otras clases. La vida sigue, algo pasa por algo. Intento disfrutar de mis últimas carreras en MotoGP porque no sé si volveré", dijo.

A parte de un extraordinario piloto, Gardner es un manitas en la restauración de coches clásicos, un arte que ha aprendido de forma autodidacta, incluso diseñando piezas y fabricándolas con una impresora 3D, lo que se ha convertido en su gran pasión.

"Voy a disfrutar de esto lo máximo posible y pero también tengo mis aficiones fuera de las carreras, así que ahí también hay futuro. Eso es todo lo que puedo pensar en este momento", zanjó el australiano.

