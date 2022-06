Gardner: "Llevar un apellido ilustre me ha dado cosas y me las ha quitado"

Cargar el reproductor de audio

Uno pensaría que siendo hijo de un tipo que ganó 18 carreras, subió 52 veces al podio y salió en 19 ocasiones desde la pole para sumar dos subcampeonatos del mundo y convertirse en el primer australiano que logró ser campeón de la máxima categoría, en 1987, el camino hacia el éxito sería una alfombra roja.

Pero Remy Gardner, el hijo del legendario Wayne ‘Cocodrilo’ Gardner, no ha tenido, ni mucho menos, un camino despejado hasta alcanzar sus metas, supliendo con esfuerzo y dedicación absoluta, las dificultades con las que ha tenido que lidiar.

El pasado jueves, en la previa del Gran Premio de Italia, Remy atendió a Motorsport.com en una conversación tranquila y distendida, en la que detectamos un único tema tabú: precisamente hablar de su padre.

Pregunta: ¿En qué momento de tu vida tienes un primer recuerdo de que tu sueño era llegar a MotoGP?

Respuesta: Es difícil, diría que el momento en el que, con 12 años, probé una moto de velocidad, quise probarlo y no fue tan mal. Con 13 empecé a correr ya en el campeonato del Mediterráneo, recuerdo que terminé segundo, no estuvo mal, y desde ahí siempre quise llegar a MotoGP. Siempre tuve a Valentino Rossi y todos estos como ídolos, pero no sabía si podía llegar aquí, no supe que iba a llegar hasta que lo hice este año. Desde muy joven he querido siempre correr en MotoGP.

P. -Durante este largo camino, ¿hubo algún momento en el que pensaste que no ibas a conseguirlo?

R. Bastantes veces, seguro, los días de Moto3, la época del CEV tampoco fue espectacular, pero sobre todo mi primer año de Moto3, fue horroroso, fue bastante difícil para mi. También en Moto2 pasé un par de años bastante ‘chungos’ y no tenía pinta que pudiera llegar a ningún lado. Pero mejorando las cosas, siendo autocrítico, entrenando a tope y dándolo todo siempre, al final llegó.

P. ¿Cómo lograste dar el paso de ser un piloto que no apuntaba a grandes cosas hasta hace bien poco, a completar un año impecable como el pasado, en el que ganaste el Mundial de Moto2?

R. Creo que todo empezó en 2020, el año anterior ya tenía la moto para estar ahí y optar a podios, logramos uno y una pole en 2019. Pero me faltaba la experiencia de rodar delante, de cuadrar todo y usar la cabeza un poco más, fue un año duro pero aprendí bastante. Durante el invierno de 2019 a 2020 trabajé mucho en controlarme, en ser más técnico y calmado encima de la moto. La primera carrera de Qatar fue bien y recuperé muchas posiciones tras un mal inicio, hasta el quinto. Luego llegó el COVID, y en Jerez nos costó un poco con aquel calor (dos carreras en pleno mes de julio).

Remy Gardner se proclamó campeón del mundo de Moto2 el año pasado en la última carrera, en Valencia Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En Austria empezamos a ir bien y me caí cuando iba tercero. Aquello me dolió porque fue como tirar un podio gratis, por apretar sin que hiciera falta. Desde ese momento empecé a cuadrar todo y la segunda parte de la temporada 2020 fue de ‘puta madre’. Si no me llego a caer en el warm up de Misano, rompiéndome el pié y la mano, hubiera luchado por el título ya aquel año. Creo que llevamos la constancia, el ritmo y la inercia del final de 2020 a 2021, empezamos muy bien y acabamos mejor, con el campeonato.

P. Y ahora el sueño se ha cumplido, piloto de MotoGP… "Y campeón del mundo", corrige. ¿Esto es como cuando algo te gusta mucho, pero cuando lo logras no es lo que esperabas?

R. ¡Hombre! Es ‘heavy’, las motos son muy bestias, como corren, los frenos, todo es muy fuerte, siempre voy a estar orgulloso de haber llegado a MotoGP, hay muchos que no lo consiguen. Yo he logrado manejarme para salir de la mierda y llegar a la clase reina. Si que es cierto que este año es muy complicado, hay más nivel que nunca y el tema mecánico también, todas las motos van ‘folladas’ y todos los pilotos igual, es jodido. Solo que te despistes un instante estás último. Forma parte del camino y del aprendizaje, vamos a estar tranquilos y seguir trabajando.

P. En el camino hasta llegar aquí, llevar un apellido ilustre como Gardner, ¿te ha dado o quitado más?

R. Seguro que me ha dado algo y me ha quitado algo. Para algunas cosas ha sido muy difícil, te lo aseguro cien por cien. Pero algo también me ha ayudado, seguramente en mis primeros años, me lo ha enseñado todo, me dio una formación y me ayudó a aprender más rápido. Pero también hay partes negativas, igual tiene problemas con gente del pasado, o lo que sea, y se cierran bastante puertas.

P. Sin embargo, antes tu padre venía a las carreras contigo y ahora no viene, una situación parecida a la de Jorge Lorenzo o Alex Rins, cuyos padres al principio formaban parte importante del núcleo y acabaron desapareciendo.

R. Al principio venía, pero ya hace años que no. Ya soy mayor y puedo hacer las cosas por mi mismo (está claro que no quiere hablar de ese tema).

P. El año pasado lograste ser campeón del mundo de Moto2 y además contra un rival muy fuerte, ahí el apellido no da gas. ¿Ganar te dejó más tranquilo como piloto o persona?

R. No, nunca sentí la presión de llevar el apellido que llevo, yo soy otra persona, con otros intereses y muy diferente a mi padre. Somos dos personas muy distintas y, básicamente, nunca me ha afectado el apellido.

Remy Gardner en el box junto a su pareja, un pilar importante en su carrera los últimos años Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

P. ¿Haber sido campeón del mundo es la culminación del trabajo que empezaste cuando te subiste por primera vez a una moto, o un paso hacia el objetivo?

R. Solo es un paso, hay que pasar por todo el proceso y llegar a cuadrar todo y tenerlo en su sitio para ganar el Mundial, solo depende de mi. En 2019 di un paso muy gordo y en 2020 otro. También me ha ayudado mucho mi novia en este sentido, yo la conocí justo al final de estar en Tech3, en Moto2, y desde ahí solo he hecho cosas bien, mejores, me ha ayudado bastante”.

P. Si te dejaran escribir las normas , ¿qué cambiarías de las MotoGP?

R. Quitaría toda la electrónica y todas esas mierdas de holeshot y alerones, ‘back to basic’ (volver a lo básico), para mi las motos más guapas de la historia fueron cuando Marco Melandri corría con la Honda en 2005, derrapaban, hacían caballitos, era guay. Siempre tengo grabada en mi cabeza la imagen de Melandri saliendo derrapando de la última curva en Phillip Island y con una mano saludando. Hoy en día falta ese tipo de espectáculo.

P. Siempre se había dicho que el piloto marca más la diferencia en MotoGP que en la F1, ¿cada día la marca menos?

R. Sí, sí, cada vez un poco menos. Aún no es F1 total, pero cada vez es más difícil, hasta Marc Márquez está sufriendo, antes podía marcar la diferencia y ahora le cuesta. (La entrevista se hizo el día antes de saberse que iba a operarse de nuevo).

P. El fin de semana de Le Mans dijiste que si no tenías sitio el próximo año en MotoGP te va a Superbikes. ¿Eso fue un calentón?

R. No, al final depende de lo que haya aquí en el paddock, ahora todo está muy jodido, muchos pilotos sin moto y no hay equipos, depende de KTM si me quieren renovar, en principio han dicho que están mirando que sí. Si no queda nada para mi aquí tendré que ver otras opciones, pero mi sueño es quedarme en MotoGP.

