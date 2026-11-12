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Ya hay fecha para conocer la nueva Ducati de Márquez y Acosta para MotoGP 2027

Ducati ha confirmado cuándo y dónde presentará su nueva Desmosedici de 850 cc para MotoGP 2027, una moto que estrenarán Marc Márquez y Pedro Acosta en una temporada que marcará el inicio de una nueva era.

Giacomo Rauli

Editado: 12 nov 2026, 16:16

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Aunque todavía quedan dos grandes premios para que termine la temporada 2026 de MotoGP, Ducati ya tiene la mirada puesta en 2027. Y no es para menos, porque el próximo año supondrá una auténtica revolución para la categoría reina, con un nuevo reglamento técnico, motos de 850 cc y una pareja de pilotos que promete dar mucho que hablar: Marc Márquez y Pedro Acosta.

En plena semana de descanso entre Qatar y Portugal, la fábrica de Borgo Panigale ha anunciado este jueves 12 de noviembre la fecha en la que presentará su nueva Desmosedici GP 2027. La cita será el lunes 18 de enero, cuando las nuevas 'balas rojas' vean la luz por primera vez en Madonna di Campiglio, en el espectacular entorno de los Dolomitas italianos.

Como ya es tradición, Ducati aprovechará el evento Campioni in Pista, que celebrará su quinta edición consecutiva entre el 17 y el 19 de enero, para dar el pistoletazo de salida a su nueva temporada. Tres días de celebraciones en la nieve que tendrán como plato fuerte la presentación oficial del equipo y de su nueva moto.

Y esta vez no será una presentación cualquiera. La Desmosedici de 2027 estrenará los nuevos motores de 850 cc, que sustituirán a los de 1000 cc después de más de una década de éxitos. Además, la nueva normativa reducirá el protagonismo de la aerodinámica, eliminará los dispositivos de altura e introducirá a Pirelli como proveedor único de neumáticos.

Márquez y Acosta, una Ducati completamente española para 2027

Pero más allá de la moto, uno de los grandes atractivos estará en los pilotos que se subirán a ella. Por primera vez en muchos años, Ducati presentará su equipo oficial sin ningún piloto italiano, después de la marcha de Pecco Bagnaia a Aprilia, donde compartirá garaje con Marco Bezzecchi.

Su sustituto será Pedro Acosta, que dejará KTM para afrontar el mayor desafío de su todavía corta trayectoria en MotoGP. El 'Tiburón de Mazarrón' tendrá por fin una moto con la que, al menos sobre el papel, podrá aspirar a todo, aunque también deberá enfrentarse al compañero más incómodo posible: Marc Márquez.

El piloto de Cervera, por su parte, llegará a 2027 después de un 2025 dominante y un 2026 en el que ha protagonizado una remontada espectacular para situarse a las puertas de su décimo título mundial.

Así pues, el 18 de enero no solo servirá para descubrir la nueva Ducati de 850 cc, sino también para ver por primera vez a Márquez y Acosta juntos con los colores oficiales del equipo italiano. Una imagen que promete convertirse en una de las grandes fotografías de la pretemporada.

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