El francés se adjudicó el mejor tiempo tras las dos jornadas de ensayos en Qatar, con un margen muy pequeño, de solo 77 milésimas, sobre Jack Miller, el segundo.

Tras dos años en la escudería Petronas, satélite de Yamaha, Quartararo aterriza en este 2021 en el garaje oficial de la marca de los diapasones, en relevo de Valentino Rossi. Sus atribuciones son distintas ahora que sus comentarios sirven para que los técnicos del fabricante japonés trabajen para aumentar la competitividad de una moto que el año pasado fue inconsistente y combinó grandes domingos (cuatro triunfos entre Quartararo y Maverick Viñales), con fines de semana para olvidar.

El hecho de que la primera M1 en la clasificación final del pasado campeonato fuera la de Franco Morbidelli, un modelo derivado del prototipo de 2019, hizo que los ingenieros de Yamaha se inspiraran en esa base para proyectar el prototipo de la temporada que viene. Según se desprende de los comentarios del Diablo tras sus dos primeras jornadas de trabajo como corredor del Monster Yamaha, el camino está bien marcado y el objetivo, cada vez más cerca.

“El tiempo es bueno, de modo que la moto es buena, pero también fuimos rápidos el año pasado, así que hay que ser prudente”, resumió Quartararo, que, a diferencia de Viñales, que se centró en la moto de 2020, él sí que estuvo dando vueltas principalmente con la base de 2021, esa que tiene reminiscencias de la de 2019.

“Aún no tengo las sensaciones que me transmitía el chasis de 2019, pero estamos trabajando en ello. Espero que lleguemos allí, porque aquel iba increíblemente bien. Aún tenemos tres días para llegar a aquellas sensaciones, pero la dirección es esa. La idea es que el chasis sea lo más parecido al de 2019”, insistió el chico de Niza.

Sobre su papel en la bicefalia que debe devolver a Yamaha a la cumbre, el galo reconoció haberse quitado un peso de encima después de que, este invierno, no las tuviera todas consigo al imaginarse lo que se le venía encima.

“Antes de comenzar la temporada tenía un poco de miedo, aunque no dije nada, por la responsabilidad. Pero ahora he visto que me encanta y que mis comentarios son muy claros. Me gusta este rol”, concluyó el #20.

Las fotos de Fabio Quartararo en el test de MotoGP en Qatar

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 5 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images