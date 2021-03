Como siempre a estas alturas de la película, el italiano fue muy prudente cuando se le pidió que valorara esa toma de contacto con la nueva moto, por más que esta sea una evolución del modelo del curso pasado.

Rossi completó un total de 54 vueltas y finalizó en la 14ª plaza de la estadística, justo por delante de Fabio Quartararo, quien desde ahora ocupa su lugar en el taller de la escudería oficial de Yamaha.

Para tratar de corregir los problemas de la M1 de 2020, Yamaha ha desplazado a Qatar un considerable arsenal de componentes que, poco a poco, se irán introduciendo a lo largo de las próximas jornadas.

“A lo largo de 2020, Yamaha intentó resolver algunos problemas de la moto, pero en el proceso se crearon otros. La fábrica ha trabajado mucho este invierno y tenemos muchas piezas para probar en las próximas jornadas”, declaró Rossi al bajarse de la moto.

Por delante quedan cuatro días de ensayos en Qatar antes del primer gran premio, el próximo día 28, en ese mismo circuito de Losail.

Con el motor congelado, el chasis es, junto a la electrónica, el componente más relevante sobre el que trabajar. Rossi, al igual que el resto de corredores de la marca de los diapasones, probó uno nuevo, por más que seguramente Yamaha tenga más de una variante que poner a prueba estos días.

“El primer día fue bien, me lo pasé muy bien con la nueva escudería. La verdad es que no cambia demasiado porque la moto es la misma, solo ha cambiado su vestido. Pero sí que es el comienzo de una nueva aventura, y eso es una inyección de motivación”, resumió el #46, que se mostró muy neutro cuando se le preguntó por el rendimiento exhibido: “El resultado no es fantástico, pero la primera toma de contacto no fue mal”.

A pesar de haber pasado a competir con una estructura satélite, Yamaha sin duda seguirá teniendo en consideración su opinión sobre la M1. Seguramente por eso ya tuvo oportunidad de poner a prueba ese nuevo chasis, aunque solo durante un ratito.

“Lo he probado durante algunas vueltas, pero solo seis o siete, y la primera sensación no es mala. Lo probaremos más en los próximos días, en los que nos dividiremos el trabajo que hay que hacer”, puntualizó el de Tavullia, que de cualquier forma ya advirtió que el perfil de Losail no es el mejor para sacar conclusiones sobre según qué componentes: “Esta no es la mejor pista para experimentar con un nuevo chasis, porque no hay curvas cerradas como en Portugal o Valencia”.

A sus 42 años, Rossi afronta su 26ª temporada en el Mundial, la misma edad que, por ejemplo, tiene Jack Miller, uno de los que, sobre el papel, deben asumir un rol protagonista.

“Esta es mi 26ª temporada en el Mundial. Eso ya no es una carrera, es una vida entera. Y no es fácil porque hay muchos jóvenes que empiezan y van muy rápido”, remachó el de Petronas.

Primeras fotos de Valentino Rossi rodando con Petronas

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images