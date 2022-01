Quartararo recuerda cómo se convirtió en campeón de MotoGP

En menos de un mes, un nuevo curso de MotoGP dará el pistoletazo de salida y Fabio Quartararo emprenderá el viaje hacia la batalla por su segundo título, despidiendo así 2021, el año que le hizo subir a lo más alto del cajón de honor.

Después de no pasar desapercibido en su primera temporada en la categoría reina y llevarse el título de rookie del año, Quartararo se convirtió en 2021 en el primer francés de la historia en lograr una corona mundial, algo que permanecerá imborrable en la mente de ‘El Diablo’.

"Que un piloto francés se proclame campeón del mundo es algo que aporta nuevos espectadores y más aficionados al campeonato, y lo que es seguro es que siempre seré el primer francés de la historia en lograrlo", expresó el piloto galo en 'Quartararo, una cita con el destino' el nuevo documental de DAZN que repasa los momentos más críticos del francés en su batalla por el título y al que se han unido invitados como Massimo Meregalli, Thomas Maubant y Diego Gubellini.

El Gran Premio de Emilia-Romagna fue el escenario donde el dorsal #20 inscribió su nombre en letras doradas en el libro de historia del motociclismo. Allí, Fabio Quartararo se proclamaba Campeón del Mundo de MotoGP en una carrera protagonizada por la tensión e incertidumbre.

Describiendo el momento en el que fue consciente de que era campeón, explicó: ''En una fracción de segundo, miré hacia adelante y vi una moto en la grava y pensé: 'Jack se ha caído en las primeras curvas, así que tiene que ser Pecco'. Así que volví a mirar a los monitores de televisión y dije: 'Ahora soy campeón del mundo'. Y ya no sabía ni cómo pilotar".

"Iba rogando que ondease ya la bandera de cuadros. Cuando crucé la meta, me pasaron por la mente más que los buenos momentos, los peores momentos que había vivido en el pasado y fui consciente de que era campeón del mundo. Fue una sensación maravillosa", recuerda el francés.

(Pulsa aquí para ver el documental de DAZN: 'Quartararo, una cita con el destino')

"Y llegó el momento de aquella celebración increíble. Creo que habré visto aquella celebración unas 50 veces y la guardaré para siempre conmigo. En 2016, sobre todo mi madre, lloraba de pena. En esta ocasión, llorábamos todos de alegría. Si hoy estoy aquí, es porque ellos estuvieron conmigo desde pequeño. La celebración con las personas a las que más quiero fue para mí el mejor momento. Las 15 horas que siguieron a la bandera de cuadros fueron de vértigo", añadió.

La temporada de Fabio comenzó en Losail, una cita en la que se estrenaba como arma a batir de un equipo oficial tras la incorporación de Valentino Rossi en el equipo Petronas, estructura satélite de la fábrica de Yamaha Factory Racing.

"Pasaba a ocupar la plaza de Valentino y aún resultaba más estresante mirar a toda la gente a mi alrededor, con toda la presión que conlleva llevar la moto de Valentino. En aquella carrera me encontré pilotando como si fuera mi primera vez".

"Cuando gané en Portimao, que en 2020 había sido el peor circuito para nosotros, lo hice con un ritmo de carrera impresionante y me dije: 'Este es mi año".

Durante el documental, disponible para todos los usuarios en DAZN, Fabio Quartararo también repasa la sanción recibida en el Gran Premio de Catalunya, la polémica cita donde el francés rodó con el mono abierto y sin ninguna protección en el pecho.

"Hubo alguien que se fue a quejar a Dirección de Carrera porque se me abrió el mono, así que me impusieron un sanción adicional de 3 segundos. Me podría haber enfadado muchísimo, pero me lo tomé a risa y pensé: 'Esto no me va a parar". recordó Fabio en Quartararo, una cita con el destino.

El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 7 Foto de: Dorna El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 7 Foto de: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 7 Foto de: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, celebra con su equipo 4 / 7 Foto de: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 7 Foto de: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 7 Foto de: Yamaha El Campeón del Mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing celebra 7 / 7 Foto de: MotoGP