Espargaró: “El subcampeonato de Dovizioso es como un título”

Aleix Espargaró (30 años) ha completado en 2019 su décima temporada en MotoGP y 16ª en el campeonato del mundo, y lo ha hecho terminando 14º de la general (63 puntos), y con el 7º puesto del Gran Premio de Aragón como mejor resultado.

El piloto catalán ha terminado el año con 20 puntos más que su compañero de equipo, Andrea Iannone, no pudiendo evitar, entre ambos, cerrar la clasificación de constructores de MotoGP.

El de Granollers espera una reacción de Aprilia en 2020 para recuperar terreno con sus rivales e incluso ha llegado a plantearse dejarlo si no llegan los resultados. “Quiero triunfar en este paddock y, si no puedo, me retiraré pronto, creo”, aseguraba el pasado mes de septiembre.

Espargaró pone como ejemplo del camino a seguir a Ducati y desvela su admiración por Andrea Dovizioso y su trabajo en la casa de Borgo Panigale.

“Es mi piloto preferido, sin duda”, asegura de Dovi.

“Todo el mundo solo habla de Márquez, Viñales o Valentino, pero lo que está haciendo Dovi es impresionante. Desde el 2017 siempre ha sido segundo del Mundial”, recuerda.

Al margen de sus cualidades como piloto, Aleix destaca el trabajo que Andrea Dovizioso ha hecho desde que llegó a Ducati, en 2013.

“Cuando llegó a Ducati la moto no era rápida, pero la ha mejorado año a año. A su lado ha habido pilotos muy rápidos, como Iannone, Lorenzo o Petrucci, que le han batido en algunas carreras, pero ninguno ha sido capaz de ganarle a lo largo de una temporada, y esto es lo que cuenta”, argumenta el de Aprilia.

Una de las cualidades que destaca de Dovizioso es su estabilidad.

“Nunca se exalta demasiado ni se deja abatir, este tipo de estabilidad es muy importante. Yo mismo no soy capaz de lograrlo, pero estoy tratando de aprender a afrontar las cosas de esta manera, ser feliz y no enfadarme”.

Aparcada por el momento la idea de la retirada, para Espargaró el objetivo es tomar ejemplo de Ducati y ser capaz de llevar a Aprilia a la lucha por las victorias.

“Eso es, replicar lo que le ha dado Dovi a la Ducati, ese es el objetivo al 100%, es lo que me gustaría, conseguirlo con Aprilia. Lo más fácil sería cambiar de equipo, encontrar una moto de fábrica, aunque fuera en un equipo satélite, y buscar de luchar por los podios”.

“Pero lo que a mi más me gustaría sería ser capaz de llevar la Aprilia al podio, como hizo Dovizioso con la Ducati. Cuando él llegó a Borgo Panigale estaban lejísimos de los mejores y mira ahora el nivel que tiene la moto”, subraya.

“Este año ha hecho casi 300 puntos (269), el problema es que debe luchar con el piloto más fuerte de la historia, así que el segundo puesto del campeonato es como un título”, zanja el mayor de los hermanos Espargaró.

