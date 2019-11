Espargaró: “Estamos probando algunas ideas de la Fórmula 1”

Aprilia prepara una revolución para 2020. El consejero delegado la marca, Massimo Rivola, adelantaba a Motorsport.com los planes para rediseñar el motor y también habrá cambios sustanciales en el resto del conjunto.

El italiano fue fichado hace un año tras una larga trayectoria en Fórmula 1 en distintos equipos. Aunque habrá que espera a ver su mano sobre la moto a la próxima temporada, Rivola ya ha importado algunos procedimientos del mundo de las cuatro ruedas.

"Creo que Massimo no ha podido hacer todo lo que quería, porque cuando llegas a un lugar nuevo necesitas entender cómo funciona", comenta Aleix Espargaró. "Una persona inteligente como él escucha mucho, espera, es paciente. Esto necesita más tiempo. Pero estoy muy feliz del impacto de la primera temporada".

"Hemos probado un par de cosas de la Fórmula 1. No partes de la moto, sino de funcionamiento. Creo que están mucho mejor organizados que nosotros. En términos de comunicación, estamos intentando muchas cosas en este test. Son solo pequeños detalles. Obviamente, lo importante es que la moto sea competitiva, pero estos detalles son más que bienvenidos porque facilitarán la vida de los ingenieros".

Aunque Aprilia no ha tenido lista la nueva moto en los test de final de 2019 y trabaja a contrarreloj para contar con ella en Malasia el próximo febrero, el piloto español ya ha podido ver los bocetos en el ordenador y se muestra optimista.

"He hablado con Romano [Albesiano] un par de veces, la he visto en el ordenador y pinta bien. Las ideas son buenas y parecen prometedoras porque creo que no podíamos mejorar más con la moto que tenemos ahora. Por eso era necesaria una revolución total. Es muy, muy diferente. No sé si se verá por fuera, pero por dentro es muy diferente. Intentaremos probar la moto si es posible aunque sea en un aeropuerto, pero está muy, muy ajustados, estamos en el límite de tiempo", concluye.

