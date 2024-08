Espargaró: "Sterlacchini no funcionó en KTM, pero es lo que Honda necesita"

Este miércoles, Motorsport.com adelantó que Sterlacchini se encuentra en una fase muy avanzada en sus negociaciones con Honda, que aspira a incorporarle a su estructura técnica con vistas a la temporada que viene.

En KTM, el ingeniero ha coincidido durante el último año y medio con el menor de los hermanos Espargaró, quien, tras retirarse a finales del pasado ejercicio como piloto a tiempo completo, pasó a desarrollar las labores de probador. Desde ese prisma, el de Granollers (Barcelona) se ha empapado del método de trabajo de Sterlacchini, a quien KTM no renovó su contrato, según anunció el mes pasado.

Para Polyccio, el bajón que ha experimentado KTM con el avance del calendario de este 2024 demuestra que la filosofía que impuso el que fuera la mano derecha de Gigi Dall’Igna, en los tiempos de ambos en Ducati, no funcionó en el fabricante de Mattighofen. Sin embargo, a ojos del español, eso no significa que no pueda aportar mucho en un eventual desembarco en Honda.

"No es lo mismo el caso de Sterlacchini en KTM, que en Honda. KTM ya tenía un método de trabajo y él lo cambió para imponer el suyo. Y las cosas no salieron de la forma en que todos esperábamos", destaca Pol Espargaró, en una charla mantenida con Motorsport.com este mismo jueves, desde el Red Bull Ring, donde este fin de semana participará como wild card.

"Fabiano es en tipo inteligente y muy competente, es muy bueno. En Honda necesitan a alguien así, porque es un líder dentro de la fábrica, con los ingenieros. Eso es lo que necesita Honda, un europeo que lleve las riendas", añade el catalán, que de Sterlacchini destaca, más allá de sus conocimientos técnicos, su vertiente más organizativa y de coordinación.

"Es más un perfil organizativo, no solo en las carreras, sino también en los test. Es muy bueno diseñando los procesos y protocolos que se tiene que poner en práctica para desarrollar componentes, y marcando los calendarios que se deben respetar para el desarrollo de componentes", añade el #44, que conoce perfectamente las carencias de HRC, dado que compitió allí en 2021 y 2022, como compañero de Marc Márquez.

"Aunque técnicamente también entiende mucho. A nosotros no nos ha funcionado, eso es evidente y los resultados así lo indican, pero Honda no está en nuestra situación y creo que les puede ayudar", zanja Pol Espargaró, que en Austria completará su segundo gran premio de este curso, tras el que ya disputó en Italia.