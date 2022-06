Aleix Espargaró: "Soñar es gratis, pero estamos demostrando ser los más regulares"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Granollers ha conquistado el cuarto podio consecutivo, el quinto de la temporada, y cierra el Gran Premio de Italia en la segunda posición de la clasificación general, a sólo ocho puntos del líder Quartararo.

Sin embargo, el piloto de Aprilia esperaba la victoria en Mugello, un objetivo arrebatado por Pecco Bagnaia: "El domingo fue uno de esos días en los que quería ganar", continúa. "Pero Massimo [Rivola] me dijo 'no es el momento, no te preocupes. Vamos carrera a carrera, vamos sacando los puntos'".

"Fabio [Quartararo] y yo estamos constantemente luchando, pero cuando Pecco [Bagnaia] lo tiene todo a su favor es muy difícil de batir".

"Creo que ser constante está muy bien, pero también tienes que ser rápido. Si sigo haciendo tercero y Pecco [Bagnaia] sigue ganando, no me sirve de nada. Hay que ser un poco más rápidos aún".

El piloto español aprovechó para reivindicar la jornada clasificatoria del Gran Premio de Italia. "Sigo enfadado con la qualy del sábado, pero soy consciente de que eran condiciones peligrosas".

Lo que sí es seguro es que, con casi 33 años, se ha convertido en uno de los contendientes al título de MotoGP: "A lo bueno te acostumbras rápido. La verdad es que estoy contento con cómo están saliendo las cosas".

"Pero no te levantas una mañana y dices 'hoy gano, seré campeón del mundo'. Es algo que se construye lentamente. Ya en 2020 Aprilia había traído una moto competitiva, empezábamos a acercarnos. En 2021 tuvimos un campeonato extraordinario, acabamos octavos en el mundial y Aprilia llegaba con una moto aún más competitiva".

"La confianza se construye lentamente y ahora solo trato de tocar nada, porque hemos hecho un buen trabajo a lo largo de los años, estoy muy feliz. Ahora hay que seguir así".

Por el momento, Aleix Espargaró lidera el desarrollo de una de las motos más fuertes de la parrilla y cuenta con la plena confianza del box de Aprilia.

"Humanamente creo que no hay equipo como el nuestro. Aprilia ha demostrado que técnicamente también está al nivel de las mejores motos. Hoy el motor estaba funcionando muy rápido, y esta es una gran prueba. Será muy difícil, obviamente, pero después de casi la mitad del campeonato estamos a solo 8 puntos del campeón del mundo, por lo que soñar es gratis", concluyó el español.