Espargaró: "KTM ha entendido este nuevo formato mejor que nadie"

Aleix Espargaró se aseguró por la mañana arrancar desde la 'pole' tanto el sábado como el domingo, pero el primer envite no le salió ni mucho menos como había planeado. Tras ser engullido por las KTM de Brad Binder y Jack Miller, por Pecco Bagnaia y por Jorge Martín, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) se fue al suelo mientras rodaba el quinto y trataba de buscar un hueco por el que colársele al muchacho de Pramac.

Un tremendo varapalo para un piloto que el curso pasado peleó por el título hasta el tramo final del calendario, y que ahora, tras tres grandes premios y medio, todavía no se ha subido al podio y figura el 14º en la tabla general, a 47 puntos de Marco Bezzecchi, el líder.

Espargaró afirma estar en forma y sentirse rápido, a la vez que su moto ha dado un paso adelante respecto de la del curso pasado. Sin embargo, esa mejoría no se ha materializado todavía ni los sábados ni tampoco los domingos, circunstancia que empieza a cargarle.

"Yo me noto muy rápido. Noto que mi moto va muy bien, pero no acabo de cuadrar una buena carrera. La Aprilia es una muy buena moto, pero para competir y luchar aún nos falta. Como concepto eso es algo que tenemos que entender. No puedo hacer líneas cerradas en 'V', no tengo la entrega de potencia de las KTM. Eso es algo que hay que mejorar", resumió Espargaró, quien, de cualquier forma, entonó el 'mea culpa' al referirse al accidente que le llevó a irse de vacío: "Ha sido un error mío al 100%. No he hecho nada del otro mundo [para caerme] y el ritmo de las KTM, a mi modo de ver, es lento. Quise acercarme a Martín para adelantarle, pero, con tanta temperatura, es muy fácil que se cierre el tren delantero", añadió el catalán, muy sorprendido por la consistencia que ha alcanzado KTM desde la reformulación de los grandes premios introducida este curso. Sobre todo en aquello relativo a las sprint, de las que Binder se ha llevado dos de las cuatro que se han disputado.

"KTM ha entendido el nuevo formato de carreras mejor que nadie y saca petróleo si tenemos en cuenta la moto de que dispone. Salir delante lo es todo, pero tenemos que mejorar el embrague, porque las KTM me fulminan", describió el de Aprilia. "Su ritmo de giro me parece lento, pero eso no va de rodar rápido sino de ganar, y ellos, ganan. Si son capaces de ponerse delante e impedir que les adelantes, pues son mejores que tú", remachó el #41, que este domingo volverá a liderar el pelotón cuando los semáforos se apaguen.