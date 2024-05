Espargaró: "Estoy jubilado, no tengo presión y lo que venga será bienvenido"

El corredor de Aprilia logró batir el récord del Circuit de Barcelona el viernes en la Práctica de la tarde y este sábado logró la pole position del Gran Premio de Catalunya batiendo su propia marca y parando el crono en 1.38.190, demostrando que pese a anunciar que se retira, la velocidad no la ha perdido.

Aleix puso, además, emoción al asunto, ya que logró el tiempo a última hora, batiendo la marca de Pecco Bagnaia que en su primera salida había bajado el crono a 1.38.2.

"Ha puesto el listón muy alto Pecco en su primera salida, yo he hecho un par de errores en mi segundo intento, he querido ir demasiado rápido y he empezado a derrapar por todos lados, pensaba que no iba a hacer la pole, pero en la segunda vuelta, ya con menos neumático, ha sido la mejor de mi vida, hacer 1.38.1 con unas gomas ya un poco gastadas es increíble, una barbaridad", explicó Aleix, que se ve con ritmo para poder luchar por la victoria, como ya hizo el pasado año en este circuito.

"Tenemos un buen ritmo, ayer fuimos de los pocos que no utilizamos los neumáticos blandos, solo dos para el ataque, pensando en la carrera de mañana trabajamos más con el medio, pero la sprint va a ser una clasificación encubierta, Brad Binder va muy rápido, Jorge Martín es muy explosivo y Pecco este fin de semana va mejor con la goma blanda que con la media. No será fácil, pero no hay que perder el norte porque creo que a partir de la vuelta siete y ocho van a pasar cosas y hay que estar preparado para esa batalla", argumentó.

Sobre cómo se veía en la carrera de casa, el catalán tiró de ironía.

"Estoy jubilado, no tengo presión y lo que venga será bienvenido… es broma. La moto funciona muy bien, hemos hecho un buen trabajo, hemos vuelto a la dinámica de 2023, castigamos menos los neumáticos y creo que llegaremos bien a final de la carrera", zanjó.