Pole para Espargaró; palo para Márquez en Montmeló

El giro, en su última tentativa, le permitió aventajar en 31 milésimas la vuelta que poco antes se acababa de sacar de la chistera Pecco Bagnaia. Fiel a su estilo, el actual campeón dio un paso al frente al sábado para colocarse el segundo, por más que no pudo con el héroe local. Dos días después de anunciar su retirada a final de curso, Espargaró fijó un nuevo récord del circuito que tiene a cinco minutos de la casa en la que creció, en Granollers (Barcelona).

A su lado formará Bagnaia y, finalmente Raúl Fernández, al que inicialmente le habían anulado una vuelta por bandera amarilla pero, tras reclamar su equipo, se le deolvieron. Brad Binder, acabó, por tanto, cuarto tras cuadrar una buena vuelta a pesar del errático fin de semana que viene completando el surafricano, casi más en el suelo que encima de su KTM.

Pedro Acosta, muy en forma desde el viernes, abrirá la segunda fila (saldrá el quinto), en la que también se colocarán Fabio Di Giannantonio, que llegó desde la primera criba (Q1). Jorge Martín (séptimo) se fue al suelo en la tentativa definitiva, pero la intentona previa le sirvió para salvar los muebles.

Alex Rins (octavo), será el piloto de Yamaha mejor colocado. La novena plaza fue para Jack Miller, y Franco Morbidelli cerrará el top ten, tras irse al suelo prácticamente a la vez que su vecino de taller (Martín).

A pesar de haber declarado que no se planteaban aplicar órdenes de equipo, los hermanos Márquez pusieron en práctica una estrategia que no les sirvió. En los tres intentos de vuelta rápida, el menor de los corredores de Cervera (Lleida) tiró del mayor, que no pudo ganarse el pase. De hecho, Alex comenzará la prueba el 13º, justo por delante de Marc Márquez, que hace dos semanas en Le Mans logró remontar hasta la segunda plaza, tanto en la sprint como en la carrera del domingo, saliendo 13º. Este domingo, en un circuito que no se le da especialmente bien, como él mismo ha repetido desde el jueves, se efrentará al más difícil todavía.

Aún más atrás (17º) lo hará Fabio Quartararo, y desde las catacumbas partirán los integrantes de Honda. Joan Mir, el 21º, y Luca Marini, el 22º.

Clasificación de la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Catalunya 2024:

Clasificación de la Q1 de MotoGP del Gran Premio de Catalunya 2024: