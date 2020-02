Espargaró: “Nos falta par, pero la Aprilia 2020 es muchísimo mejor”

Sepang.- Aleix Espargaró marcó el noveno mejor tiempo en el tercer y último día de test en Malasia con la nueva Aprilia 2020, con un ritmo de giro que para el piloto de Granollers (Barcelona) es muy prometedor.

Tras la jornada, le plantearon a Aleix que, en el caso de que la carrera fuera mañana, si la moto estaría para luchar por el podio.

“Yo creo que sí, viendo a nuestro rivales obviamente es muy difícil entender qué ha probado cada uno, pero viendo los tiempos que hemos hecho creo que estaríamos en el top 5, en la lucha. Hay un par de pilotos que son un poco más rápidos pero creo que entre los cinco primeros estaríamos”, aseguró.

Crónica del tercer día de test: Quartararo, ‘hat trick’ en Sepang

Durante la segunda jornada de los ensayos, Aleix pudo seguir un buen rato en pista una de las Honda oficiales, la de Alex Márquez.

“Ayer pude estar con Alex y uno de los problemas principales que pude ver es que no tenemos par en aceleración de cero y eso es un problema grande, ya que no solo pierdes competitividad a una vuelta, sino que se hace muy difícil adelantar, no pude hacerlo en dos vueltas. En carrera, que no estás solo, se va a hacer complicado”.

Aleix lleva cuatro días trabajando, uno en el shakedown y los tres del test.

“Fue provechoso hacer aquella jornada, ya me hice una idea, ahora hemos probado mil cosas diferentes, así que creo que las conclusiones son muy fiables. Nos sigue faltando mucho par a bajas revoluciones, sobre todo en aceleraciones de primera y segunda marcha, pero por todo lo demás la moto es muchísimo mejor que la anterior”.

Una de las novedades más visuales de la Aprilia es el paquete aerodinámico, con dos enormes alas en el carenado.

“Creo que es más espectacular que la ventaja que da. Pedí a los ingenieros rodar sin las alas (para comparar) pero no he podido. Es difícil de valorar, la moto es muchísimo más baja, los carenados son muy diferentes y la posición del piloto cambia. No nos resta mucha velocidad punta que es lo que me daba miedo. Es una moto no muy ágil, pero lo es, las alas no crean tanto downforce como se podía esperar. No creo que me dejen probar una versión sin alas”, zanjó el catalán.

↓ Las fotos de Aleix Espargaró en el test ↓