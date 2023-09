El chasis de carbono de Aprilia no llega al test de Misano

Se esperaba este lunes en el test oficial de MotoGP de Misano un chasis de carbono que Aprilia está desarrollando en su centro de tecnología de Noale, una pieza que el equipo de pruebas ha testado en entrenamientos realizados, precisamente, en Misano, con Lorenzo Savadori.

Sin embargo, el chasis con partes de fibra de carbono no hizo acto de presencia en el garaje de las motos italianas.

"El equipo de prueba aún parece que no están muy seguros sobre el chasis de carbono, de hecho creo que ya se está preparando una versión 2.0 que es la que probaremos nosotros cuando tengamos la ocasión", explicó Aleix Espargaró este lunes, tras completar el test.

"Hay que ir paso a paso y no olvidar nunca cuál es tu punto fuerte, y nuestro punto fuerte es, sin duda, el chasis, es la mejor moto del campeonato en ese aspecto. Y dar pasos en falso sería un error muy grave", advierte Aleix, que espera poder tener una pieza disponible en los test de Valencia, en noviembre, ya mirando a la moto 2024.

Pese a no tener esa pieza, si dispuso tanto Aleix como Maverick Viñales de un chasis convencional. "Ha sido un día de test relativamente tranquilo. No hemos probado muchas cosas, un chasis y algo de electrónica para intentar parar mejor la moto. En el momento en que estamos de temporada y en este tipo de circuito, no creo que sea necesario ni toque una Aprilia con grandes cambios", abundó Aleix.

El que sí tuvo un chasis con una parte fibra de carbono fue Brad Binder, la misma pieza que utilizó Dani Pedrosa durante el fin de semana y que tan buen resultado le dio. Pese a ello, en KTM no están seguros de que a Binder el nuevo chasis le suponga un paso adelante real y han decidido que, por el momento, no va a montarlo durante los grandes premios, al menos mientras siga con opciones matemáticas de luchar por los puestos de honor del Mundial. Si quedase descolgado de esa carrera, en los últimos grandes premiso del año podrían optar por montarlo, más pensando en la próxima temporada.

Nuevo chasis de carbono de KTM Photo by: German Garcia Casanova