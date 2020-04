Espargaró desvela lo cerca que estuvo de sustituir a Dovizioso en Ducati

La corta historia de Ducati en el Mundial de MotoGP está marcada por dos momentos completamente antagónicos: el primer y único título conseguido, el campeonato de Casey Stoner en 2007; y el fracaso del fichaje de Valentino Rossi, que no pudo ganar ni una sola carrera en las dos temporadas que corrió para la marca italiana, 2011 y 2012.

El paso de Rossi por Borgo Panigale supuso una fuerte sacudida para la división deportiva de la marca, que reaccionó con la llegada de Andrea Dovizioso en 2013.

El de Forli completó un 2012 muy interesante al manillar de una Yamaha satélite, seis podios, tres de ellos consecutivos: Holanda, Alemania e Italia. Tras esa serie, los entonces responsables de Ducati le ficharon para los cursos 2013 y 2014.

Pero los cambios en la fábrica no habían terminado ahí, la tormenta Rossi se llevó por delante al genial ingeniero jefe de la marca, Filippo Preziosi, que anunció su marcha en marzo de 2013. A finales de ese mismo año llegó, desde Aprilia, Gigi Dall’Igna para tomar su puesto.

Dall’Igna se encontró con el equipo hecho para 2014, con el recién fichado Cal Crutchlow y Dovizioso, que iba a cumplir su segunda temporada de rojo tras un primer año desolador, sin ningún podio, con solo 140 puntos y el octavo puesto de la general.

Dovi nunca fue santo de la devoción del ingeniero véneto, y esa falta de entendimiento llevó al piloto a plantearse seriamente su marcha de Ducati, y a Dall’Igna a buscarle un sustituto. El hombre elegido fue Aleix Espargaró.

La maniobra ha sido desvelada ahora, seis años después, por el propio protagonista.

Espargaró fue el invitado de un podcast en motogp.com, y durante la conversación surgió el tema de las renovaciones en un mercado completamente bloqueado por la pandemia de coronavirus.

“Me entran muchísimas dudas porque es un año muy difícil, en el que las fábricas lo están pasando mal”, explica Aleix. “Creo que hay que esperar y ver los resultados deportivos cómo avanzan, si es que corremos este año, y, si no, tengo muchas dudas, no sé qué pasará”.

“Hay pilotos que puede ser que se retiren, como Cal, Dovi o Valentino, así que va a haber más plazas disponibles, o quizá después de este parón todos los que teníamos eso en mente nos lo replanteamos”, se incluye Espargaró en el grupo.

Pero la sorpresa vino a continuación, cuando el piloto de Granollers desveló un secreto que ha guardado durante más de cinco años.

“Al final las cosas van como van. Tuve una carrera deportiva muy desestructurada al inicio y cuando llegué a MotoGP siempre he demostrado que soy un piloto muy trabajador. Cuando firmé con Suzuki durante el año de Forward (2014), que hice 6º del Mundial con la moto Open, yo le había dado la mano tres semanas antes en Sachsenring a Gigi Dall'Igna para ir a Ducati, estaba prácticamente todo hecho, pero al final Dovizioso decidió quedarse”, confiesa el ahora piloto de Aprilia.

“En ese momento tuve la oportunidad de estar en dos de las fábricas más potentes del campeonato y acabé en Suzuki”, remacha.

Aleix tiene un buen recuerdo de su primer año en el box de Hamamatsu, no tanto de su segunda temporada.

“Hice un buen primer año, pero el segundo la realidad es que por el cambio de gomas de Bridgestone a Michelin me costó muchísimo. Pero no es una excusa, no estuve a la altura, Maverick Viñales ganó un Gran Premio y fue muchísimo más competitivo que yo. Creo que no fue un mal año porque acabé muchísimas veces entre los cinco o seis primeros, pero no estuve al nivel de Maverick, esa es la realidad”, zanja el #41.

Todos los pilotos que han pasado por el equipo Ducati en MotoGP

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si accedes desde móvil)