Dovizioso: "No sé si hubiéramos estado listos para todos los circuitos"

Andrea Dovizioso se marchó del test de Qatar que cerraba la pretemporada con una 10ª posición que causaba cierto recelo. Sin embargo, el ritmo en las hojas de tiempos del ganador en Losail las dos últimas temporadas evidenciaron que no estaba tan lejos como podía parecer.

El italiano se mostró incomodo con el nuevo neumático trasero que introdujo Michelin de cara a la temporada 2020, que no parece beneficiar a las Ducati, pero finalmente encontró soluciones al cierre de los test.

“Al principio parecía que estas gomas no se adaptaban del todo a nuestro pilotaje y a nuestras características", explica Dovizioso. "Pero creo que al final fuimos capaces de mejorar nuestras sensaciones generales con la moto durante el último test en Qatar".

No obstante, subcampeón de MotoGP mantiene las dudas respecto a otros circuitos.

"Desafortunadamente, esto no significa que hubiéramos estado listos en todas las pistas. Las gomas traseras son diferentes e influyen mucho en el neumático delantero. Hemos hecho muchas vueltas, pero durante los entrenamientos es complicado encontrar las mismas condiciones que en una carrera”, comenta.

El de Forli considera insuficiente el número de días de test disponibles en pretemporada, algo que en su caso se traduce en la tabla de tiempos.

“Pienso que dos test de pretemporada para nosotros no son suficientes. No estamos físicamente preparados para pilotar sin parar durante tres días. Pasas casi todo el tiempo probando material nuevo y tenemos que estar seguros antes de decidir qué camino escoger para seguir con el desarrollo. Por este motivo ,en la mayor parte de los test no soy tan rápido. Quiero siempre probar nuevos elementos en el momento preciso, con cierto tipo de neumáticos, porque quiero dar las indicaciones precisas y correctas”, expone.

Dovizioso está pasando el confinamiento en su domicilio de Forli a la espera de que arranque la temporada, donde aprovecha para hacer cosas diferentes.

“Nadie esperaba que la situación acabaría siendo tan grave. Al principio era bastante difícil. Mi novia y yo hemos hecho algunos trabajos en casa y después las cosas han cambiado un poco. Mi hija pasa todo el tiempo con nosotros y con ella siempre hay muchas cosas por hacer. Estoy entrenando más que antes. Estoy intentando seguir el motocross tanto como puedo, porque en Estados Unidos tienen la posibilidad de seguir con sus actividades", remacha.

↓ Así acabaron los tiempos de MotoGP en el test de Qatar ↓